《掠食城市》彼得杰克逊导演化身"讲解员"，为观众介绍未来世界中弱肉强食的残酷生存法则。预告中大城吃小镇、小镇吃村落的科幻奇观惊险刺激。









正如片中所展示的，巨大的伦敦城飞速追捕势单力薄的小城，最后张开“血盆大口”将其吞并，这样“大城吃小镇，小镇吃村落”的残忍吞食，每天都在惊心动魄地上演。与巨大的车轮形成鲜明对比的是，人类宛如渺小的蝼蚁，为了生存更要拼命奔逃，更是推高了影片紧张刺激的程度，令人心跳加速。而在这样“弱肉强食快者生存”的残酷法则下，追求和平与自由的人类将奋起反抗，大战一触即发。















