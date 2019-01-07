时光网讯
由执导过《指环王》《霍比特人》
系列的著名导演彼得·杰克逊
打造的全新科幻史诗巨制《掠食城市》
今日发布“未来世界”版预告，彼得·杰克逊惊喜亮相化身“讲解员”，为观众介绍未来世界中弱肉强食的残酷生存法则。预告中大城吃小镇、小镇吃村落的科幻奇观令人叹为观止，飞速移动中的伦敦城更是突破想象。影片将于1月18日全国上映。
预告中，彼得·杰克逊亲自向观众讲述了《掠食城市》
这部科幻史诗巨制的设定。《掠食城市》
的故事发生在世界大浩劫的数百年之后，幸存的人类在钢铁巨轮上建造了城市。在这未来的移动时代，为了掠夺稀有的资源和燃料，庞大的城市开始掠食行动。
正如片中所展示的，巨大的伦敦城飞速追捕势单力薄的小城，最后张开“血盆大口”将其吞并，这样“大城吃小镇，小镇吃村落”的残忍吞食，每天都在惊心动魄地上演。与巨大的车轮形成鲜明对比的是，人类宛如渺小的蝼蚁，为了生存更要拼命奔逃，更是推高了影片紧张刺激的程度，令人心跳加速。而在这样“弱肉强食快者生存”的残酷法则下，追求和平与自由的人类将奋起反抗，大战一触即发。
如此颠覆想象的未来世界构想，来自于《掠食城市》
原著小说的作者菲利普•雷夫， 他花费了七年时间精心构思才完成了《掠食城市》
的第一部，他认为自己心中最宏伟的创意就是一个在车轮上的城市，而有车轮的原因是想要一座城市去追逐另一个小一些的城市，于是他构思出了书中的一切。
这个极富想象力的故事和创意让大导演彼得·杰克逊为之着迷，他喜欢这个牵引城市互相吞食的概念以及故事的叙事手法和其中的情感元素，包含了爱、热情、复仇和自由等。杰克逊说：“《掠食城市》
就有人性。”