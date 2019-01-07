电影《战斗民族养成记》根据同名高分剧集改编，两位俄罗斯当红演员将来华宣传！两人还贴心地开通了微博帐号，与粉丝亲切交流起来。





在电影即将在国内上映之际，两位俄罗斯当红演员也向粉丝公布了一个好消息，他们将在近日来到中国，参加电影《战斗民族养成记》的首映礼并与众多影迷见面，不仅如此，两人还贴心地开通了微博帐号，与大家亲切交流起来。甚至有狂热的影迷带起了“队形”，对着寡头喊“爸爸”，场面非常逗笑，也能看出来大家对这部中国版《拜见岳父大人》非常期待了。





电影《战斗民族养成记》讲述了一段“上海小女婿”远赴俄罗斯拜见“战斗民族岳父”的神奇经历。这段异国求爱充满挑战，不仅出发前需摆平亲妈，到达俄罗斯后还要“准岳父”的各种各样的“战斗民族”式的刁难与挑战，甚至还有现任的前男友横插一脚过来捣乱，意外频发的求爱之路充满笑料与看点，粉丝们在观看预告片后纷纷留言“既刺激又好玩，俄罗斯人太会搞事情了！”





爱情喜剧电影《战斗民族养成记》将于1月18日全国上映，敬请期待。

编辑：隐饮