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《战斗民族养成记》原班人马来华宣传！

"俄罗斯岳父"画风清奇开微博 引粉丝围观

2019-01-07 11:04:10 来源：Mtime时光网

电影《战斗民族养成记》根据同名高分剧集改编，两位俄罗斯当红演员将来华宣传！两人还贴心地开通了微博帐号，与粉丝亲切交流起来。
       时光网讯 即将在1月18日全国上映的爱情喜剧电影《战斗民族养成记》，凭借着同名剧集的高人气高口碑和幽默清奇共存的画风，一直备受观众期待。剧集与电影中寡头爸爸的饰演者维塔利·哈耶夫和罗马的饰演者谢尔盖·奇尔科夫不仅将在1月10日来华参加电影首映活动，而且还一同在中国开通社交网站帐号@战斗民族养成记罗马和@战斗民族寡头爸爸，吸引到大批粉丝围观欢呼。
 
       电影《战斗民族养成记》根据同名高分剧集改编，由原班人马共同打造。原作剧集以清奇的画风和幽默的自黑情节，一直广受追捧，主演“寡头”维塔利·哈耶夫和“罗马”谢尔盖·奇尔科夫作为搞笑担当，则是其中最受欢迎的角色。

       在电影即将在国内上映之际，两位俄罗斯当红演员也向粉丝公布了一个好消息，他们将在近日来到中国，参加电影《战斗民族养成记》的首映礼并与众多影迷见面，不仅如此，两人还贴心地开通了微博帐号，与大家亲切交流起来。甚至有狂热的影迷带起了“队形”，对着寡头喊“爸爸”，场面非常逗笑，也能看出来大家对这部中国版《拜见岳父大人》非常期待了。

      电影《战斗民族养成记》讲述了一段“上海小女婿”远赴俄罗斯拜见“战斗民族岳父”的神奇经历。这段异国求爱充满挑战，不仅出发前需摆平亲妈，到达俄罗斯后还要“准岳父”的各种各样的“战斗民族”式的刁难与挑战，甚至还有现任的前男友横插一脚过来捣乱，意外频发的求爱之路充满笑料与看点，粉丝们在观看预告片后纷纷留言“既刺激又好玩，俄罗斯人太会搞事情了！”

      爱情喜剧电影《战斗民族养成记》将于1月18日全国上映，敬请期待。

   编辑：隐饮

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关键词： 战斗民族养成记
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