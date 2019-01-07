《德鲁大叔》终极预告及海报双发，处在人生谷底的达克斯遇见了功成身退的德鲁大叔，感到了久违的希望。达克斯为了夺冠，孤注一掷地说服德鲁大叔重新出山，两人踏上了英雄集结的旅途。





今日发布的终极预告从主角——篮球教练达克斯的童年视角切入，达克斯在少年时因被人“盖帽”而失去了征战篮球的梦想。长大后达克斯好不容易组建了球队，但辛苦培养的明星球员却被死对头挖走。





处在人生谷底的达克斯遇见了功成身退的德鲁大叔，感到了久违的希望。达克斯为了夺冠，孤注一掷地说服德鲁大叔重新出山，两人踏上了英雄集结的旅途，找回德鲁大叔以前的队友，欲征战洛克公园街球联赛。





然而这支“老干部”球队首次出山就被高中生就打了个落花流水，奥尼尔更是在片中输球后调侃道“传球啊，科比！”。





输掉比赛后，达克斯道出了新球队的背景：“大块头”（沙奎尔·奥尼尔饰）虽然人高马壮，但已转行冥想与空手道行业、“阿光”（雷吉·米勒 饰）是一个“看不见篮筐”的萌叔、还有坐在轮椅上的“鞋子”（内特·罗宾逊 饰）......达克斯在赛场再遇旧日敌手，两人的搞笑斗嘴也激发出达克斯身上的激昂斗志，这支被对手嘲笑是“带着生命体征监测手环的球队”最后将何去何从？上映后将给大家一个答案。



