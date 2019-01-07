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《奎迪》曝"史泰龙"洛奇催泪混剪视频

荷尔蒙爆棚拳拳到肉 史泰龙热血场面大集结

2019-01-07 11:58:36 来源：Mtime时光网

《奎迪》曝"史泰龙"洛奇催泪混剪视频，当年的他荷尔蒙爆棚拳拳到肉，动作场面惊险刺激。史泰龙本次在影片中并没有打戏场面，却用真情演技打动人心。
       

史泰龙饰演的洛奇

时光网讯 好莱坞励志电影《奎迪：英雄再起》已于1月4日正式登陆全国院线。该片讲述了天才型拳手奎迪，在事业巅峰期意外接到来自宿敌德拉戈父子的挑战，秉承父辈永不言弃的精神，奎迪毅然地接受了挑战。在经历失败与成功的起起落落后，奎迪终于迎来属于他的光辉时刻。

       作为影片中的重头戏——动作场面依旧荷尔蒙爆棚，除了高燃热血场面之外，奎迪寻找自我认同的成长历程也打动了不少观众，励志而又充满自我救赎的故事走向，被不少人称为“开年驱丧神器”，更是有“最温暖治愈的动作题材影片”、“洛奇精神最好的传承”等超高评价。而史泰龙在本次影片中并没有打戏场面，却用真情演技打动人心，被观众认为“更加有血有肉”、“充满人情味”。

       作为“洛奇”系列的番外，《奎迪：英雄再起》不可避免地被拿来与系列影片作比较。相较之下，该片加入了更多让人触动的温情元素。作为一部励志电影，情感与人物的刻画却十分扎实丰盈，奎迪在事业的冲击与家庭的权衡中艰难挣扎，让人体会到成功的背后必定是充满崎岖与抉择的道路。片中奎迪与洛奇亦师亦友的感情也处理得非常细腻，让观众几度哽咽，“原来比亲情更感人的是对彼此绝对的信任”。

       在人物关系的描绘上，该片并未对人物角色进行直接的正邪划分，这也造就了“史上最令人心疼的反派”——德拉戈父子。

       由弗罗里安·穆特鲁饰演的维克托·德拉戈，在成长中得不到母亲的支持与父亲的关爱，心中极度渴望得到父亲的认可。他的父亲——由杜夫·龙格尔饰演的伊凡·德拉戈为复仇而来，倾其一生只想让儿子完成自己未完成的夙愿。然而当他们意识到人生不只有输赢，终于不再执着于胜负，当扔出白毛巾的那一刻，也使得影片的核心精神升华，呼应了《洛奇4》时隔33年的经典之战。

       电影《奎迪：英雄再起》由小斯蒂芬·卡普尔执导，西尔维斯特·史泰龙、迈克尔·B·乔丹、泰莎·汤普森、杜夫·龙格尔联袂出演，已于2019年1月4日全国上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 奎迪：英雄再起
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