《奎迪》曝"史泰龙"洛奇催泪混剪视频，当年的他荷尔蒙爆棚拳拳到肉，动作场面惊险刺激。史泰龙本次在影片中并没有打戏场面，却用真情演技打动人心。

史泰龙饰演的洛奇 时光网讯 好莱坞励志电影 好莱坞励志电影 《奎迪：英雄再起》 已于1月4日正式登陆全国院线。该片讲述了天才型拳手奎迪，在事业巅峰期意外接到来自宿敌德拉戈父子的挑战，秉承父辈永不言弃的精神，奎迪毅然地接受了挑战。在经历失败与成功的起起落落后，奎迪终于迎来属于他的光辉时刻。





作为影片中的重头戏——动作场面依旧荷尔蒙爆棚，除了高燃热血场面之外，奎迪寻找自我认同的成长历程也打动了不少观众，励志而又充满自我救赎的故事走向，被不少人称为“开年驱丧神器”，更是有“最温暖治愈的动作题材影片”、“洛奇精神最好的传承”等超高评价。而史泰龙在本次影片中并没有打戏场面，却用真情演技打动人心，被观众认为“更加有血有肉”、“充满人情味”。









在人物关系的描绘上，该片并未对人物角色进行直接的正邪划分，这也造就了“史上最令人心疼的反派”——德拉戈父子。







