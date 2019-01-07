网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《使徒行者2》香港开机海报首发

张家辉古天乐吴镇宇 原班主演三人组回归

2019-01-07 12:12:52 来源：Mtime时光网

《使徒行者2:谍影行动》在香港开机，该片由前作导演文伟鸿执导，张家辉、古天乐、吴镇宇主演三人组回归，新加盟的姜珮瑶将饰演一名记者，预计将在2019年暑期档上映。
      时光网讯 《使徒行者2:谍影行动》日前在香港开机，两张概念海报同时曝光。该片由刘伟强担任监制，前作导演文伟鸿执导，张家辉古天乐吴镇宇主演三人组回归，新加盟的姜珮瑶将饰演一名记者。影片将会在香港、缅甸、西班牙多地取景拍摄，预计将在2019年暑期档上映。    

      2016年8月上映的电影版《使徒行者》由张家辉、古天乐、吴镇宇主演，该片曾在内地斩获6.06亿票房。如今续集篇的拍摄又提上日程。《使徒行者2》的故事延续了该系列“找卧底”的主题：一份暗网解锁的黑警信息，令警界陷入前所未有的恐慌。为保护证据，警界内部敌友难分…… 

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 使徒行者2 张家辉 古天乐 吴镇宇
关注时光网微信

相关电影/影人

使徒行者2:谍影行动

使徒行者2:谍影行动 (2019)

0.0

在线播放

古天乐

古天乐

Louis Koo

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

张家辉

张家辉

Nick Cheung

职业：演员 | 导演 | 编剧

查看影人作品  >

吴镇宇

吴镇宇

Francis Ng

职业：演员 | 导演

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (4)

发表

本周热读

1

"惊奇队长""沙赞""哥斯拉"超多新剧照!

"今日美国"发布一大波好莱坞新片全新物料!

43
外媒《今日美国》一口气发布了来自42部欧美新片的全新剧..
2

周星驰《新喜剧之王》发首款预告

女主角浮出水面 王宝强：应该死不瞑目

《新喜剧之王》拜年图、全新海报，首款预告片三连发
3

嫁了！克拉拉宣布与企业家低调结婚

婚纱写真甜蜜曝光 1月6日在美国办非公开婚礼

24
克拉拉宣布与圈外企业家低调结婚，两人相恋一年感情一直..
4

2019年华语电影最强片单

除了春节档 还有这些名导名作登场

2019年来了，一大波华语新片正在向你招手。从周星驰、吴..
5

2018年内地票房年终总结

国产片靠春节档 进口片靠“超级英雄”

2018年内地票房以609.76亿的成绩收官，又一个全新的票房..

查看更多