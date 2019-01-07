2019-01-07 12:12:52 来源：Mtime时光网
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编辑：隐饮
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水晶钻戒
14分钟前
余诗曼演电视剧版的时候，是回归TVB的首部电视剧，电影版硬说就是几个原班人马之一，谈不上第一主角。林峯是告别TVB的作品，电影版基本上也不好写上他的剧情。电影版也只能是找点票房号召力的香港明星加盟了。
18分钟前
大家好，我系古天乐，大家好，我是渣渣辉。
大头徐先森
44分钟前
为啥不找林峰和佘诗曼呢 明明那样可以更有热度吧
Vonge21分钟前
片方可能觉得在电影领域，古先生、吴先生和张先生更站得住脚一些
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