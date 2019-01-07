《毒液：致命守护者》发布第二支删减片段，视频中毒液因汽车噪音而暴走，跳上车顶一顿猛砸，公然在白天变身大吼大叫，路边小男孩看到后惊呆。









在视频中毒液变身时液体包裹全身，最终和宿主埃迪合体后身形巨大，力量超强。在正片中你可以看到它附着在宿主身上，全面使用液化幻化的能力大闹街头，也以一人之力掀翻整个武装部队的超爽打斗，更有和反派暴乱互相搏斗的大场面，毒液超强的战斗力和独特的招式，也让人感到耳目一新。而且据闻毒液即将拍摄续集，片尾彩蛋中出现的伍迪·哈里森，一头红发抢眼神情怪异张扬，他就是毒液的另一死对头屠杀，众网友对此相当期待。







