时光网讯 《毒液：致命守护者》
将于2019年1月10日在全网各大视频平台上线啦，今日发布的第二支删减片段立即吸引了网友的注意，视频中毒液因汽车噪音而暴走，跳上车顶一顿猛砸，公然白天变身大吼大叫，路边小男孩看到这一幕，竟然没有被吓跑，反而眼里冒心心表示很喜欢。
《毒液：致命守护者》
讲述另类超级英雄毒液的起源电影，它本是外星共生体，后来被运送到地球，选择了埃迪作为宿主，没有当英雄的梦想，只想为所欲为。想线上观看的朋友一定不要错过，因为毒液可以说出今年超级英雄当中，最为独特生猛的新类型。
在视频中毒液变身时液体包裹全身，最终和宿主埃迪合体后身形巨大，力量超强。在正片中你可以看到它附着在宿主身上，全面使用液化幻化的能力大闹街头，也以一人之力掀翻整个武装部队的超爽打斗，更有和反派暴乱互相搏斗的大场面，毒液超强的战斗力和独特的招式，也让人感到耳目一新。而且据闻毒液即将拍摄续集，片尾彩蛋中出现的伍迪·哈里森，一头红发抢眼神情怪异张扬，他就是毒液的另一死对头屠杀，众网友对此相当期待。
《毒液：致命守护者》
在内地上映至今累计票房已突破18亿人民币，成为了中国影史最卖座的漫威单人超英电影。另外，影片全球票房突破8.5亿美元，可以说是2018年度最受欢迎的新英雄，接下来的续集更加令人期待。