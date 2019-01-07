网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《毒液》惊喜曝光第二支删减片段

毒液因汽车噪音暴走 狂砸汽车惊呆小男孩

2019-01-07 12:29:53 来源：Mtime时光网

《毒液：致命守护者》发布第二支删减片段，视频中毒液因汽车噪音而暴走，跳上车顶一顿猛砸，公然在白天变身大吼大叫，路边小男孩看到后惊呆。
       

《毒液：致命守护者》

时光网讯 《毒液：致命守护者》将于2019年1月10日在全网各大视频平台上线啦，今日发布的第二支删减片段立即吸引了网友的注意，视频中毒液因汽车噪音而暴走，跳上车顶一顿猛砸，公然白天变身大吼大叫，路边小男孩看到这一幕，竟然没有被吓跑，反而眼里冒心心表示很喜欢。

       《毒液：致命守护者》讲述另类超级英雄毒液的起源电影，它本是外星共生体，后来被运送到地球，选择了埃迪作为宿主，没有当英雄的梦想，只想为所欲为。想线上观看的朋友一定不要错过，因为毒液可以说出今年超级英雄当中，最为独特生猛的新类型。

       在视频中毒液变身时液体包裹全身，最终和宿主埃迪合体后身形巨大，力量超强。在正片中你可以看到它附着在宿主身上，全面使用液化幻化的能力大闹街头，也以一人之力掀翻整个武装部队的超爽打斗，更有和反派暴乱互相搏斗的大场面，毒液超强的战斗力和独特的招式，也让人感到耳目一新。而且据闻毒液即将拍摄续集，片尾彩蛋中出现的伍迪·哈里森，一头红发抢眼神情怪异张扬，他就是毒液的另一死对头屠杀，众网友对此相当期待。

       《毒液：致命守护者》在内地上映至今累计票房已突破18亿人民币，成为了中国影史最卖座的漫威单人超英电影。另外，影片全球票房突破8.5亿美元，可以说是2018年度最受欢迎的新英雄，接下来的续集更加令人期待。

       《毒液：致命守护者》将于2019年1月10日在全网各大视频平台上线。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 毒液：致命守护者
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

毒液：致命守护者

毒液：致命守护者 (2018)

7.3

导演：鲁本·弗雷斯彻

主演：汤姆·哈迪

在线播放

会员评论 (4)

发表

本周热读

1

"惊奇队长""沙赞""哥斯拉"超多新剧照!

"今日美国"发布一大波好莱坞新片全新物料!

43
外媒《今日美国》一口气发布了来自42部欧美新片的全新剧..
2

周星驰《新喜剧之王》发首款预告

女主角浮出水面 王宝强：应该死不瞑目

《新喜剧之王》拜年图、全新海报，首款预告片三连发
3

嫁了！克拉拉宣布与企业家低调结婚

婚纱写真甜蜜曝光 1月6日在美国办非公开婚礼

24
克拉拉宣布与圈外企业家低调结婚，两人相恋一年感情一直..
4

2019年华语电影最强片单

除了春节档 还有这些名导名作登场

2019年来了，一大波华语新片正在向你招手。从周星驰、吴..
5

2018年内地票房年终总结

国产片靠春节档 进口片靠“超级英雄”

2018年内地票房以609.76亿的成绩收官，又一个全新的票房..

查看更多