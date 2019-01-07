当得知《波西米亚狂想曲》拿奖后，已被剧组除名的布莱恩·辛格在自己的instagram上发了一句“thank you”。





2017年年底，随着韦恩斯坦性侵丑闻影响的扩大化，好莱坞对任何性骚扰都采取零容忍的态度，导演布莱恩·辛格在几年前的性丑闻往事也被再次翻出。





五年前，男演员迈克尔·伊根三世曾起诉布莱恩·辛格，称当他还是个青少年的时候曾遭到辛格的性骚扰。但是他的证词前后有多处自相矛盾的地方，并在2014年8月撤销了诉讼。同样在2014年，又有一个人站出来，称当他17岁的时候，辛格曾强迫他进行性行为。在遭到辛格否认之后，这名起诉人自愿撤销了案件。





虽然布莱恩·辛格一再否认，他本人还是受到了包括母校南加大同学在内的多方抵制，并最终被《波西米亚狂想曲》除名。





今日，《八年级》女主角艾尔西·费舍尔因在社交媒体祝贺《波西米亚狂想曲》得奖，还遭到了不少外国网友的谩骂。











据悉，布莱恩·辛格是在《波西米亚狂想曲》杀青前不久被福斯开除的。直接原因是缺席工作，导致剧组停机。





布莱恩·辛格曾在声明中表示，“拍摄还有不到3周就要结束了，我想跟福斯请一段时间假，好让我回到美国解决我母亲生病的紧急问题。这个经历真的很累，最终对我自身的健康也产生了影响。不幸的是，福斯不愿意适应我，终止了我的服务。这不是我的选择，也超出了我的控制，”辛格在声明中说。





“至于由于我和拉米·马雷克有纠纷，我才意外退出影片制作的这个传言，不是真实的。我和拉米确实在片场有些创作方面的分歧，然而我们成功地解决了这些问题，直到感恩节之前还在共同为影片努力。我非常想要完成这个项目，致敬Freddie Mercury和皇后乐队，但福斯未能允许我这样做，因为我需要暂时把我自己的、还有我爱的人的健康放在首位。”