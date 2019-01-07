IMAX公司今日宣布由派拉蒙影片公司出品的《大黄蜂》
首周末在全国587家IMAX影院斩获4300万人民币（610万美元）的票房，成为IMAX在中国市场取得的最佳1月战绩之一。IMAX在该电影总票房的占比超过10%。
另外，在派拉蒙影片公司出品的《大黄蜂》、华纳兄弟影片公司出品的DC超级英雄巨制《海王》
以及美国哥伦比亚影片公司和漫威影业联合出品的《毒液》
等一众好莱坞影片强劲票房表现的推动下，过去两个月（2018年11月3日-2019年1月3日）IMAX中国票房比去年同比增长40%。
IMAX中国首席执行官陈建德表示：“2018年以强劲的票房收官和2019年《大黄蜂》在IMAX 影院的稳健开局令人鼓舞地反映了我们在中国市场的表现。我们会继续为观众提供差异化的娱乐体验，以独有的方式呈现电影人的视野。”
在《海王》优异表现的带领下，IMAX 2018年以破纪录的12月最佳票房成绩收官。《海王》IMAX票房高达1.86亿人民币（2723万美元），也一举成为IMAX中国史上最卖座的四季度上映影片。IMAX在该电影总票房的占比接近10%。
即将到来的春节档，《疯狂的外星人》
已宣布将大年初一登陆全国IMAX影院。《疯狂的外星人》由宁浩执导，两大顶级笑匠黄渤和沈腾联袂主演。该片由欢喜传媒集团有限公司、坏猴子影业、北京光线影业有限公司联合出品。