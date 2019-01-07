在《大黄蜂》、《海王》以及《毒液》等一众好莱坞影片强劲票房表现的推动下，过去两个月（2018年11月3日-2019年1月3日）IMAX中国票房比去年同比增长40%。









IMAX中国首席执行官陈建德表示：“2018年以强劲的票房收官和2019年《大黄蜂》在IMAX 影院的稳健开局令人鼓舞地反映了我们在中国市场的表现。我们会继续为观众提供差异化的娱乐体验，以独有的方式呈现电影人的视野。”





在《海王》优异表现的带领下，IMAX 2018年以破纪录的12月最佳票房成绩收官。《海王》IMAX票房高达1.86亿人民币（2723万美元），也一举成为IMAX中国史上最卖座的四季度上映影片。IMAX在该电影总票房的占比接近10%。



