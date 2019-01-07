时光网讯 继《大闹天宫》（1964）之后，上海美术电影制片厂的另一部动画经典《天书奇谭》（1983）也将在重新修复后在大银幕上与观众见面了。今日，上海美术制片厂发布了幕后修复花絮，从胶片转制到画面调色，角色配音，影片配乐等环节做了详尽记录。 35年前钱运达导演赋予了《天书奇谭》的前世，３５后的今天，由新生代的艺术工作者肩负起了《天书奇谭》的今生重现。视频逐一记录了影片配乐混音，转制数字的等技术层面修复的难点与繁琐。
除了新生代艺术工作者肩负起了影片的配乐调色等工作，为了让音质呈现的更完美，35年前为蛋生的配音丁建华老师也再次出山重新为角色配音对白，丁老师也坦承面对时间的涧河，这次重返显得不是那么简单。
已达90岁高龄的《天书奇谭》导演钱运达先生回忆到35年前的这部国产美术动画颠覆了传统记叙方式，一些滑稽的细节也是突破了想象边界让这部动画充满了奇思妙想的观感。
已经90岁高龄的钱运达导演
《天书奇谭》根据《平妖传》部分章节改编，讲述天宫里的袁公偷盗天书，刻在石洞里，后被三只狐狸偷学。狐狸修炼天书法术后，危害百姓。最后由天鹅蛋化为人形的蛋生，学习法术后和袁公一起消灭了狐妖，而袁公因泄露天机，被抓回了天庭的故事。
《天书奇谭》有着细腻的工笔重彩艺术风格，动画中的角色形象大多来自于戏曲造型，生旦净末丑俱全，如狐女的斜眼、两片腮红，都吸取了京剧旦角脸谱的造型特点。其天马行空的奇想和活灵活现的角色成了一代人童年心中的国产美术经典。