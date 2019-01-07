上海美术制片厂发布《天书奇谭》幕后修复花絮，影片将于今年与观众见面。

天书奇谭

继

（1964）之后，上海美术电影制片厂的另一部动画经典

（1983）也将在重新修复后在大银幕上与观众见面了。

今日，上海美术制片厂发布了幕后修复花絮，从胶片转制到画面调色，角色配音，影片配乐等环节做了详尽记录。













已经90岁高龄的钱运达导演





《天书奇谭》根据《平妖传》部分章节改编，讲述天宫里的袁公偷盗天书，刻在石洞里，后被三只狐狸偷学。狐狸修炼天书法术后，危害百姓。最后由天鹅蛋化为人形的蛋生，学习法术后和袁公一起消灭了狐妖，而袁公因泄露天机，被抓回了天庭的故事。





丁建华重新为“蛋生”配音



《天书奇谭》有着细腻的工笔重彩艺术风格，动画中的角色形象大多来自于戏曲造型，生旦净末丑俱全，如狐女的斜眼、两片腮红，都吸取了京剧旦角脸谱的造型特点。其天马行空的奇想和活灵活现的角色成了一代人童年心中的国产美术经典。