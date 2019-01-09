时光网特稿 等了两年多，北美年度总票房终于在2018年以118亿美元创下新纪录，这是北美有票房纪录以来的最高成绩。上一次纪录保持者是2016年，当年的北美年度总票房是113亿美元，经过两年的起起落落，终于在2018年实现新的突破。

北美电影市场是全球最成熟的电影市场，包括美国和加拿大两个国家的票房，因为美国许多电影院线在加拿大也开设了众多影院，随便一部好莱坞大片，在美国和加拿大的上映日期都是一致的，所以历来计算的北美票房是包括美国和加拿大在内的北美地区。





值得注意的是，北美电影市场的电影票价也再创新高，单张电影票均价高达9.14美元，2015年的电影票均价是8.43美元，票价涨高也是票房推高的原因之一。





相对于中国内地电影市场每一年30%以上的增长，北美电影市场每一年不要说增幅10%，今年不要比去年下滑都算好的。不是北美市场不行，是因为北美市场已经饱和，每年110亿美元左右的产出，仍然确定北美是全球第一大电影市场。中国内地电影市场在2018年收入609亿元（约合90亿美元），在不久的将来，中国会成为全球第一大电影市场。





北美年度总票房创新高，当然绕不开好莱坞“六大”公司的齐齐发力，这应该是最后一次称呼六大公司了，2019年，福斯就正式并入迪士尼，成为迪士尼旗下公司，以后只能称之为好莱坞五大公司了。















六大的其它公司，诸如索尼、华纳、环球等等，在全年票房上也有可圈可点之处。有票房大卖之作，也有票房失利的影片。看似全年票房高唱凯歌，但实际上也存在不少隐患。流媒体Netflix的崛起让传统电影巨头开始心慌慌了，迪士尼也在紧锣密鼓筹备自家流媒体“迪士尼+”的上线，新的电影市场战斗已经打响，影院遭遇流媒体的观众分流在所难免。





回望2018年的北美电影市场，这又是精彩的一年，也是略带遗憾的一年，让我们一起走进这一年。