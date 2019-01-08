由王大陆、张榕容、米拉·乔沃维奇、许魏洲、刘美彤主演，制作历时四年的《素人特工》今日宣布定档７月５日并发布了定档预告。







许魏洲





王大陆



《素人特工》则是袁锦麟心中“最想写的故事之一”，“每个男孩都有一个做特工的梦，有很多酷炫的装备，出生入死的队友，《素人特工》就圆了我这个梦”。2015年《捉妖记》的工作结束后，袁锦麟导演就开始着手准备《素人特工》的创作， 加上庞大的特效工作，历时近四年。





张榕容



早在拍摄之初，导演袁锦麟就表示，《素人特工》是一部十分年轻的动作喜剧。正如预告中所展示，里面各种有趣的高科技元素，展现了一个充满想象力的新世界，王大陆、张榕容、米拉、许魏洲、刘美彤等“新玩家”也一一登场，各显其能。







米拉·乔沃维奇



预告中，《生化危机》女主米拉·乔沃维奇一如既往能打，飙车、枪战都不在话下，此次也是王大陆首次挑战动作戏，片中他饰演一位极限运动达人，不仅飙车、打斗，还有高空跑酷，而曾在电影《妖猫传》中饰演杨贵妃的张榕容，也一改清新绝美风格，变身身手矫健的国际警察，在片中玩枪、打斗、飙边车，帅气拉风的模样十分亮眼。

电影《素人特工》由新丽传媒、新丽国际、华夏电影、英皇影业出品，引力影视、引力国际、集智映像联合出品，影片正在紧张的后期制作阶段，将于2019年7月5日全国上映。