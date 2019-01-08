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许魏洲新片《素人特工》预告定档7月5日

特效密集轰炸 王大陆张榕容上演暑期大冒险

2019-01-08 00:15:48 来源：Mtime时光网

由王大陆、张榕容、米拉·乔沃维奇、许魏洲、刘美彤主演，制作历时四年的《素人特工》今日宣布定档７月５日并发布了定档预告。
　　时光网讯　袁锦麟编剧导演，王大陆张榕容米拉·乔沃维奇许魏洲刘美彤领衔主演的动作喜剧电影《素人特工》今日宣布定档2019年7月5日并发布了“新玩家”预告。该片是袁锦麟在编剧、监制《捉妖记》后的新作。影片横跨北京、香港及布达佩斯三地取景拍摄，并由韩国顶尖特效团队4th CREATIVE PARTY全程参与特效制作，特效镜头近1600个。


许魏洲

　　早在成为导演之前，袁锦麟就已经是香港电影界的金牌编剧，执笔过《捉妖记》、《双雄》、《新警察故事》、《宝贝计划》等多部经典电影剧本。而入行沉淀19年后，他执导的处女作《风暴》也一举打破了当年华语警匪片票房纪录，被称为最会讲故事的导演。

王大陆

　　《素人特工》则是袁锦麟心中“最想写的故事之一”，“每个男孩都有一个做特工的梦，有很多酷炫的装备，出生入死的队友，《素人特工》就圆了我这个梦”。2015年《捉妖记》的工作结束后，袁锦麟导演就开始着手准备《素人特工》的创作， 加上庞大的特效工作，历时近四年。

张榕容

　　早在拍摄之初，导演袁锦麟就表示，《素人特工》是一部十分年轻的动作喜剧。正如预告中所展示，里面各种有趣的高科技元素，展现了一个充满想象力的新世界，王大陆、张榕容、米拉、许魏洲、刘美彤等“新玩家”也一一登场，各显其能。


米拉·乔沃维奇

　　预告中，《生化危机》女主米拉·乔沃维奇一如既往能打，飙车、枪战都不在话下，此次也是王大陆首次挑战动作戏，片中他饰演一位极限运动达人，不仅飙车、打斗，还有高空跑酷，而曾在电影《妖猫传》中饰演杨贵妃的张榕容，也一改清新绝美风格，变身身手矫健的国际警察，在片中玩枪、打斗、飙边车，帅气拉风的模样十分亮眼。
 
    电影《素人特工》由新丽传媒、新丽国际、华夏电影、英皇影业出品，引力影视、引力国际、集智映像联合出品，影片正在紧张的后期制作阶段，将于2019年7月5日全国上映。

   编辑：詹

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 素人特工 国产 动作 喜剧
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