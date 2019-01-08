明年颁奖季的电影我们都总结好了
2019值得关注的艺术电影都在这里
时光君特此为你盘点了2019年即将上映的来自全球的艺术电影，在看腻了套路的商业大片的时候，看一部艺术电影也是一次更深入了解电影魅力的机..→
2019-01-08 06:12:00 来源：Mtime时光网
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当我们谈论艺术片时在谈论什么?
最近电影圈最热门的话题无疑就是毕赣的《地球最后的夜晚》了，当一部浑身散发着艺术气息的作者电影接受商业式的包装，并大规模投入院线，由此引发的争议和讨论，似乎也让许多吃瓜群众对艺术电影有了更多的误读，这种让人“看不懂”的电影就真的艺术吗？答案显然不是。
艺术电影的初衷当然不是为了故作深沉，但其特立独行的艺术风格和严肃主题往往给人留下这样的印象，用侯孝贤的话讲，导演创作时一定要背对观众，所以一旦曲高，那必然和寡。深受侯孝贤风格影响的毕赣听了这句话肯定往心里去了，两部作品都挑战了普通观众观影习惯的影片，但艺术电影中通俗易懂的作品其实也并不鲜见。
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当我们谈论艺术片时在谈论什么?
商业和艺术本身是并不绝对对立的两个属性，希区柯克的电影人人都能享受其中，黑泽明的电影让普通观众也大呼过瘾，是枝裕和的《小偷家族》在过去的一年里感动了全球观众，但与此同时他们的电影也用开创性的电影手法确立了自己电影大师的位置。
所以艺术电影更像是文学名著，它的存在和价值滋养着人类的精神世界，但它又不能完全和名著划上等号，一些看上去格调并不高雅的疯癫作品，其艺术性也毋庸置疑，这是电影艺术包容的一面。
时光君特此为你盘点了2019年即将上映的来自全球的艺术电影，在看腻了套路的商业大片的时候，看一部艺术电影也是一次更深入了解电影魅力的机会。
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《圣母》
保罗·范霍文《圣母》
保罗·范霍文可谓是当今影坛游走在艺术与商业之间的代表性导演之一，早年间在老家荷兰拍摄的独立电影《土耳其浴室》一鸣惊人，来到好莱坞依然拍摄了《本能》《机械战警》《星河战队》等夹杂着作者气质的商业大片。尽管进入新世纪以来他稍显沉寂，但与伊莎贝尔·于佩尔合作的《她》大获成功，让他也重新回到了影迷的视野之中。
新片《圣母》根据真实故事改编，将把西方世界最早记录的同性恋故事搬上银幕，故事发生在17世纪，修女卡利妮在宗教的禁锢和欲望的诱惑中饱受折磨。近年来在法国影坛大红大紫的性感女星维尔日妮·埃菲拉出演女一号，绝对是今年最值得期待的情欲大戏。
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《控诉》
罗曼·波兰斯基《控诉》
波兰斯基的新片《控诉》于去年下半年投入拍摄，将于今年年底上映。影片将臭名昭著的雷德福斯冤案搬上银幕，雷德福斯是一名法国犹太人军官，法国情报部门怀疑雷德福斯向他国透露军事机密，在调查过程非常粗略、取证的方法极其简陋的情况下，对雷德福斯进行了不公审判，法国右翼势力乘机掀起反犹太人浪潮。经过进步人士的反复斗争，此案不久后真相大白，但法国政府却坚持不愿承认错误，直至1906年德雷福斯才被判无罪。
在#Metoo运动的大背景下，波兰斯基并没有受到太多实质性的影响，这部影片听起来也有些弦外之音。
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《好莱坞往事》
昆汀·塔伦蒂诺《好莱坞往事》
有关波兰斯基，或许更多人关心的是这部电影。昆汀·塔伦蒂诺的新片《好莱坞往事》无论口碑如何，都将成为今年的话题电影。昆汀曾表示自己执导十部影片后就不再做导演，如果他说这句话的时候没有喝多的话，那这部新片就是他本人独立执导的最后一部影片了；当然更勾起影迷兴趣的是，《好莱坞往事》的背景故事正是上世纪70年代波兰斯基妻子被杀一案，这桩案件影响巨大，成为贝弗利山庄茶余饭后必会谈到的一起凶案。小李、皮特、玛格特·罗比、达科特·范宁的神仙卡司也让影片备受期待。
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《拉黛贡德》
泰伦斯·马力克《拉黛贡德》
笔者去年写2018年艺术片前瞻时，《拉黛贡德》就在榜上，如今一年过去，我们依然未能看到这部作品的身影。导演泰伦斯·马力克一向慢工出细活，所以只要能保质保量完成新片，慢慢拍不着急，毕竟我们不想再看到一部《歌声不绝》了……《拉黛贡德》回到了马力克熟悉的战争题材，卡司与好莱坞明星云集的《歌声不绝》不同，是纯欧洲艺术片的班底，不知道这样一部更加制作“纯粹”的影片能否让我们找回看《生命之树》时的那种影像体验。
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《痛苦与荣耀》
佩德罗·阿莫多瓦《痛苦与荣耀》
西班牙导演阿莫多瓦也要携新片回归我们的视野了，这位同性题材电影大师的新片依然是双男主的“基情”电影，故事讲述一位导演的人生经历，时间跨度长达近半个世纪，看起来令人联想到《不良教育》《关于我母亲的一切》等导演前作，但具体剧情还未透露。影片由安东尼奥·班德拉斯、佩内洛普·克鲁兹这对西班牙黄金搭档联袂主演。
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《马蒂亚斯与马克西姆》
泽维尔·多兰《马蒂亚斯与马克西姆》
加拿大天才导演泽维尔·多兰似乎进入了瓶颈期，上部作品《约翰·多诺万的死与生》不仅没有得到“亲爸爸”戛纳电影节的召唤，而后又自曝删除了杰西卡·查斯特全部戏份，几经波折后终于在多伦多电影节首映，却反响不佳。新片找回了曾合作包括《妈咪》《双面劳伦斯》等影片的御用女演员安娜·多尔瓦尔，故事也继续讲述他擅长的同性情感题材。希望这部影片能让他找回昔日的锐气和灵气，对于一个刚刚30岁的导演而言这其实也是另一种褒奖。
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《爱尔兰人》
马丁·斯科塞斯《爱尔兰人》
斯科塞斯不用多做介绍，从东瀛游历多年拍完《沉默》（其实是在台湾取景）归来，这位“电影社会学家”重新将导筒对准了他最熟悉的美国黑帮。新片《爱尔兰人》改编自纪实文学《听说你刷房子了》，这是道上的一句黑话，暗示杀手杀完人清理溅到墙上的血渍。影片的拍摄经历也并非一帆风顺，成本预算一再超支，还曾传Netflix提出影片直接在线上发行的“过分”要求，则让人联想到Netflix与戛纳电影节去年的争执。好在双方关系已经回暖，也许明年在戛纳能看到老爷子的身影。影片由阿尔·帕西诺、罗伯特·德尼罗这对标志性的斯科塞斯式男主角主演，相信这样的黄金阵容不会令影迷失望。
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《对不起，我们错过了你》
肯·洛奇《对不起，我们错过了你》
看《我是布莱克》你落泪了吗？反正笔者被肯·洛奇一生用镜头为底层呐喊的勇气打动了。这位英国巨匠的新片《对不起，我们错过了你》依然关注底层生活，讲述一个做司机的男主角，因为生活举步维艰家庭濒临解散的故事，影片主要角色全部启用非职业演员，是今年最值得期待的现实主义电影之一。
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《兰心大剧院》
娄烨《兰心大剧院》
说了几位外国电影大师，也得提提国内最值得关注的电影导演。娄烨的导演之路走的并不顺，但几乎每部作品在影迷圈中都有口皆碑，《风中有朵雨做的云》还未定档，《兰心大剧院》制作的步伐也没有放慢脚步。这部新片聚集了巩俐、赵又廷、小田切让、帕斯卡尔·格雷戈里、王传君这样国际化的卡司，故事发生在日军侵华时的上海。相信只要娄烨导演保持一贯的水准，这部影片将是今年最值得期待的国产电影（没有之一）。
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《丧尸未逝》
吉姆·贾木许《丧尸未逝》
《丧尸未逝》？丧尸片？是的，没错，但这是一部吉姆·贾木许的丧尸电影，自然不会那么简单。看来这位北美独立片大拿在《唯爱永生》中拍吸血鬼还没过瘾，这部新片想必也是一部文青气十足的电影。影片云集了比尔·默瑞、亚当·德赖弗、科洛·塞维尼、奥斯汀·巴特勒、赛琳娜·戈麦斯等诸多明星，不知这次贾木许借着僵尸之口，会读出谁的诗句。
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《星际探索》
詹姆士·格雷《星际探索》
被《现代启示录》鼓舞走上导演之路的詹姆士·格雷与很多北美独立片导演一样，作品在欧洲一片叫好，在北美评论界也有口皆碑，但好莱坞和奥斯卡却对他并不感冒，新片或许会改变一些这样的局面。《星际探索》望名生意就知道是一部科幻电影，布拉德·皮特在影片中出演一位患有自闭症的航天工程师，他的父亲曾经去海王星探索地外文明，却从此杳无音信，他将接过父亲的衣钵，继续探索太空之旅。影片在拍摄时参考的是诸如《2001太空漫游》这样的太空经典，令人期待。
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《旅途的结束、世界的开始》
黑泽清《旅途的结束、世界的开始》
恐怖大师黑泽清今年依然有新作推出，新片《旅途的结束、世界的开始》却不是一部恐怖电影，而是一部正剧。故事的主人公是一位日本女艺人，因节目录制的关系来到中亚国家乌兹别克斯坦，故事由此展开。影片的男女主角分别是染谷将太和前田敦子，预计将于今年上半年与观众见面。
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《原钻》
本·萨弗迪、约书亚·萨弗迪《原钻》
萨弗迪兄弟是北美影坛近年来声名鹊起的一对兄弟导演，上部影片《好时光》曾入围戛纳电影节主竞赛单元，虽然北美票房仅有区区200万美元，但获得广泛好评，男主角罗伯特·帕丁森被认为奉献了从影以来最出色的银幕表演。萨弗迪兄弟的新片《原钻》的卡司也是一大亮点，亚当·桑德勒将与“螳螂女”庞·克莱门捷夫共同出演，马丁·斯科塞斯担任制片，A24已经拿下影片版权，说不定明年颁奖季大热的影片就是这部。
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《鹿》
昆汀·杜飞《鹿》
此昆汀非彼昆汀，不知多少人当年在盗版网站上搜昆汀下错了电影，无意之中看到了《橡皮轮胎杀手》《真实》这样同样不乏邪典趣味的片子，但脑洞和构思而言这位法国昆汀并不比美国的差，他擅长用后现代的语境下非理性的表现人物和环境的矛盾，既荒诞幽默又意味深长，并且保证绝对脑洞大开。他的新片《鹿》可能并不会得到各大艺术电影节的青睐，但相信会令喜欢他的影迷疯狂，毕竟对于一位同时活跃在音乐和电影两个圈子里的艺术家，我们不能要求太多。
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《寄生虫》
奉俊昊《寄生虫》
如果说去年李沧东的《燃烧》扛起了韩国电影的大旗，那今年最有可能接过这面大旗的自然是奉俊昊的《寄生虫》。曾将贡献出《杀人回忆》《母亲》《汉江怪物》《雪国列车》的天才导演新片并不是一部科幻或恐怖电影，故事围绕两个家庭展开，宋康昊回归出演男一号，很有可能入围今年的戛纳国际电影节主竞赛单元。
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《弗兰琪》
艾拉·萨克斯《弗兰琪》
艾拉·萨克斯虽然整体风格不那么突出，但之前的几部小成本独立电影《爱很怪》《小大人》都得到了不错的评价，新片《弗兰琪》原名《家庭旅行》，讲述一个家族将共同经历难忘的一天，有些事情从此永远改变。最亮眼的还是影片的两位主演，戛纳影后伊莎贝尔·于佩尔与“梅姨”玛丽莎·托梅联手主演，她们之间会擦出什么样的花火呢？
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《阿迈德》
让-皮埃尔·达内、吕克·达内《阿迈德》
达内兄弟保持稳定的排片节奏，新作《阿迈德》的男主角是一位比利时青年，因为接受了对《古兰经》的极端主义解读，走上了谋害自己老师的道路。达内兄弟新片似乎在为当今的欧洲社会现实把脉，展现文化之间的隔阂产生的极端一面。
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《鲁贝之灯》
阿诺·德斯普里钦《鲁贝之灯》
《伊斯梅尔的幽魂》导演德斯普里钦将于今年推出新作《鲁贝之灯》，在法国北部小城鲁贝发生了一起残忍命案，牵扯出了背后一对女同性恋人的故事，戛纳影帝罗什迪·泽姆将以警探的视角为我们展现这个故事，两朵法兰西玫瑰蕾雅·赛杜、莎拉·弗里斯蒂将出演一对同性情侣。
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《真相》
是枝裕和《真相》
是的，去年为我们奉献了《第三度嫌疑人》《小偷家族》两部佳作的是枝裕和又有新片了，并且是一部彻头彻尾的法国电影。朱丽叶·比诺什与凯瑟琳·德纳芙两位法国女星将在片中饰演一对活跃在电影界的母女，伊桑·霍克将出演比诺什的美国丈夫。在《第三度嫌疑人》中我们已经看到了是枝裕和尝试不同类型影片的野心，不知他将如何处理不同语言、文化背景的拍摄工作，何况还是如此豪华卡司的影片，时光君只能祝他好运。
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《花明度》
刘韵文《花明度》
香港女导演刘韵文曾凭借《过界男女》入围戛纳电影节一种关注单元，尽管在国内上映后口碑褒贬不一，但作为一位新人导演她在处理视听语言营造氛围方面展现出了潜力，未来依然可期。新片《花明度》迎来了伊莎贝尔·于佩尔这样的女星，也有经常出演国内独立电影的女星黄璐加盟，在中国重庆和法国特鲁维尔两地进行拍摄，不知今年能否看到这部影片上映。
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《感谢上帝》
弗朗索瓦·欧容《感谢上帝》
看过《登堂入室》《弗兰兹》《八美图》等影片的朋友肯定对欧容的名字不陌生，这位风格别致的法国艺术电影导演今年即将推出新作《感谢上帝》，故事讲述三位童年时玩伴曾被神父性侵，进入中年后他们又偶遇，过往的经历，迥异的近况，他们的生活即将因为重逢发生改变，影片已入围柏林国际电影节主竞赛单元，将角逐最高奖项金熊奖。
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《年轻女孩的肖像画》
瑟琳·席安玛《年轻女孩的肖像画》
《西葫芦的生活》编剧将执导一部名为《年轻女孩的肖像画》的长片，此前她的处女作《水仙花开》曾入围过戛纳一种关注单元，2011年的《假小子》也曾角逐过柏林电影节金熊奖。新片讲述一名艺术家被委托在法国布列塔尼的一座孤岛上绘制婚礼肖像画的故事，法国演技派女星阿黛拉·哈内尔将主演这部影片。
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《热带雨》
陈哲艺《热带雨》
在2013年的台湾金马奖上，名不见经传的新加坡导演陈哲艺凭借《爸妈不在家》击败《一代宗师》《郊游》《天注定》等名片一举拿下最佳剧情片奖，还入围戛纳国际电影节金摄影机奖（最佳处女作）的角逐，一时间风头无二，但他这几年有些沉寂，好在新片《热带雨》终于有望于今年上映。故事讲述一位事业、婚姻、生活面临危机的女教师的故事。
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《眼泪之盐》
菲利普·加瑞尔《眼泪之盐》
《一夜情人》曾让多少人对爱情产生了怀疑或动摇？它的导演菲利普·加瑞尔有一部新片有望于今年与大家见面。这部名为《眼泪之盐》的新作目前还没有透露更多消息，只知道将于今年春天开拍。
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《等待野蛮人》
西罗·格拉《等待野蛮人》
《蛇之拥抱》让世人见到了这位哥伦比亚导演的实力，新片《等待野蛮人》将会是一部英文作品，马强叔马克·里朗斯与文艺片小生（是的，他是）罗伯特·帕丁森联袂主演。有托罗、卡隆这样的拉美导演在好莱坞取得成功的先例，不知道西罗·格拉能否把握住机会站稳脚跟。
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《贞德》
布鲁诺·杜蒙《贞德》
布鲁诺·杜蒙是当代法国影坛的中坚力量，作品的质量和数量都非常可观，几乎每部作品都获得包括《电影手册》在内的好评，去年的《宽宽和非人类》高举18年手册十佳第二位。新片《贞德》是杜蒙17年的影片《童女贞德》的续集，继续对这位法国传奇英雄雪崩式的戏说，彻头彻尾的摇滚音乐剧风格，估计已经提前预定一个今年手册十佳的位置。
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《灯塔》
罗伯特·艾格斯《灯塔》
还记得2015年那部色调清冷、摄影优美、整体风格强烈的恐怖片《女巫》吗？导演罗伯特·艾格斯在风格化恐怖片的路上“一意孤行”，将在今年推出新作《灯塔》，讲述一位灯塔看守的惊悚故事。威廉·达福将出演这位看守，罗伯特·帕丁森也加盟了影片。
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《第一头牛》
凯莉·雷查德《第一头牛》
凯莉·雷查德是美国独立影坛最具才华的女导演之一，在经过《米克的近路》《夜色行动》《某种女人》等影片后个人风格日趋成熟，她的新片《第一头牛》讲述19世纪20年代皮毛交易盛行的俄勒冈，一个西方厨子与一个东方神秘客之间的奇妙关系，一切顺利的话有望于今年下半年和观众见面。
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《伯格曼岛》
米娅·汉森-洛夫《伯格曼岛》
因《将来的事》而被大家熟知的法国女导演米娅·汉森-洛夫也有一部新作要在今年面世，这部新片拍摄过程也并不顺利，《伯德小姐》导演格蕾塔·葛韦格曾确定主演本片随后又退出，如今《魅影缝匠》的女主角薇姬·克里普斯与米娅·华希科沃斯卡共同撑起了影片卡司，希望能够早日看到这部带着对伯格曼敬意的影片。
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《多米诺骨牌》
布莱恩·德·帕尔玛《多米诺骨牌》
又一位老导演归位！希区柯克电影遗产的继承者、美国电影匠人布莱恩·德·帕尔玛已有多年没有新片问世，新片《多米诺骨牌》终于浮出水面。《权力的游戏》中的弑君者尼可拉·科斯特-瓦尔道和《广告狂人》饰演Joan的克里斯蒂娜·亨德里克斯将出演本片的男女主角，故事发生在丹麦哥本哈根，一名警察在搭档被杀之后，与搭档的情人联手寻找真凶。
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《火焰的女儿》
佩德罗·科斯塔《火焰的女儿》
葡萄牙现实主义导演佩德罗·科斯塔的名气可能略逊一筹，但作品的质量却完全不落下风，他的“方泰尼亚三部曲”凭借对社会现实的捕捉和独特展示名留影史，新片《火焰的女儿》回到了方泰尼亚社区，非洲的三姐妹来到了这里探亲，却发现这里已经被政府拆除。
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《敌人们》
安德烈·泰西内《敌人们》
安德烈·泰西内与法国新浪潮导演们轨迹有些相似，早年间在《电影手册》当编辑，随后弃笔从影自己做起了导演，曾经拍摄了《野芦苇》《当我们17岁》《灰眼珠男孩》等名片，但发挥水准起伏不定，新片《敌人们》看起来入围三大电影节的可能性都不大，讲述苏联驻巴黎大使馆的机密文件被盗的故事，看起来与他以往观众的家族题材的爱恨纠葛有较大不同。影片将于4月24日在法国上映。
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《关于无尽》
罗伊·安德森《关于无尽》
低产但保持高水准的瑞典导演罗伊·安德森今年也将有新片问世，他的上部作品还是2016年摘得金狮奖的《寒枝雀静》。新片《关于无尽》围绕“无尽”这个形而上的概念展开，但具体剧情还有待公布。
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《南方车站的聚会》
刁亦男《南方车站的聚会》
盘点的最后一部影片，我们还是留给了国产电影。《白日焰火》摘得金熊奖后，刁亦男的新片迟迟没有动静，好在新片《南方车站的聚会》终于确定将于今年与观众见面，桂纶镁、廖凡将再次与刁亦男合作，胡歌、万茜也加盟了影片。故事讲述一个小偷在被追捕的过程中绝望地寻求救赎的故事。影片于去年4月就已经开拍，有望冲击戛纳国际电影节的奖项。