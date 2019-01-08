商业和艺术本身是并不绝对对立的两个属性，希区柯克的电影人人都能享受其中，黑泽明的电影让普通观众也大呼过瘾，是枝裕和的《小偷家族》在过去的一年里感动了全球观众，但与此同时他们的电影也用开创性的电影手法确立了自己电影大师的位置。





所以艺术电影更像是文学名著，它的存在和价值滋养着人类的精神世界，但它又不能完全和名著划上等号，一些看上去格调并不高雅的疯癫作品，其艺术性也毋庸置疑，这是电影艺术包容的一面。





时光君特此为你盘点了2019年即将上映的来自全球的艺术电影，在看腻了套路的商业大片的时候，看一部艺术电影也是一次更深入了解电影魅力的机会。