金球奖过后，她不再是“女版林永健”。她在金球奖创造多个历史，她是好莱坞亚裔演员的楷模，她是吴珊卓。

















长脸、上吊的小眼睛，林永健曾经在春晚上的一款卷毛假发，也跟吴珊卓的发型撞上。













连林永健本尊也忍不住给她点赞。









吴珊卓是谁？她1971年出生于加拿大，是一对韩裔夫妇的女儿，二代移民。她的母亲是一名生物化学家，父亲是一名商人。她是家中老二，有一个姐姐，和一个弟弟。





3岁的吴珊卓 4岁的时候，为了矫正你“内八”问题，她被父母送去学芭蕾，无意中为她将来的表演事业打下基础。出生在一个典型的亚裔高知移民家庭中，父母对孩子的期望，是成为医生、律师或教授。





长大后，她的姐姐成为了律师，弟弟成为了遗传学家，只有她，一意孤行，放弃名校提供的新闻学专业奖学金，进入加拿大国立戏剧学院学习表演。在父母心目中，“成为演员与成为妓女仅有一步之遥”。





后来回忆起这段经历，吴珊卓表示，当全世界对自己最重要的两个人都不支持自己的时候，自己挺了下来。这么艰难的时候她都经历过了，以后遇到的所有困难，她都不再觉得有什么大不了的。









《钢管舞娘》海报





《公主日记》















汪可盈























金球奖典礼之前，她通过Twitter公开了与家人的照片。所有人穿着T恤，上面写着：作为一个亚洲人，我感到自豪。





吴珊卓父母在金球奖颁奖典礼现场





金球奖领奖时，她用韩语对台下的父母说：“爸爸妈妈，我爱你们。”令无数亚裔和非亚裔观众大呼感动。







“吴珊卓的几句韩语，就让我在俱乐部哭了”











她真的像林永健吗？你再多看看，会发现她别有韵味，特别美。











