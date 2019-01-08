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撞脸林永健？她是好莱坞亚裔的奋斗榜样

47岁首当女主 金球奖又主持又拿奖创造历史

2019-01-08 08:07:08 来源：Mtime时光网

金球奖过后，她不再是“女版林永健”。她在金球奖创造多个历史，她是好莱坞亚裔演员的楷模，她是吴珊卓。

　　时光网讯 昨天的第76届金球奖颁奖典礼之后，吴珊卓真正地火了。

　　之前她在中国观众心目中的火，其实带着调侃的意味——她长得实在太像林永健


　　长脸、上吊的小眼睛，林永健曾经在春晚上的一款卷毛假发，也跟吴珊卓的发型撞上。

　　而如今她的火，是凭借真正的实力——第一个主持金球奖的亚裔，第一个拿下多个金球奖杯的亚裔（此前她曾凭《实习医生格蕾》获女配奖项），也是历史上少数拿下金球“视后”的亚裔之一（1981年日裔演员岛田阳子曾获奖）。


　　连林永健本尊也忍不住给她点赞。


　　吴珊卓是谁？她1971年出生于加拿大，是一对韩裔夫妇的女儿，二代移民。她的母亲是一名生物化学家，父亲是一名商人。她是家中老二，有一个姐姐，和一个弟弟。

3岁的吴珊卓

　　4岁的时候，为了矫正你“内八”问题，她被父母送去学芭蕾，无意中为她将来的表演事业打下基础。出生在一个典型的亚裔高知移民家庭中，父母对孩子的期望，是成为医生、律师或教授。

　　长大后，她的姐姐成为了律师，弟弟成为了遗传学家，只有她，一意孤行，放弃名校提供的新闻学专业奖学金，进入加拿大国立戏剧学院学习表演。在父母心目中，“成为演员与成为妓女仅有一步之遥”。

　　后来回忆起这段经历，吴珊卓表示，当全世界对自己最重要的两个人都不支持自己的时候，自己挺了下来。这么艰难的时候她都经历过了，以后遇到的所有困难，她都不再觉得有什么大不了的。

吴珊卓无疑是一个努力又有天赋的演员。在加拿大发展期间，她曾以《双喜》《最后一夜》两度夺得有“加拿大奥斯卡”之称的吉尼奖最佳女主角奖。

《钢管舞娘》海报

《公主日记》

　　即使有这样的荣誉傍身，吴珊卓依旧在自己的演艺道路上低调蹒跚前行。她饰演了不少小角色，涉及各种类型，包括《钢管舞娘》中的脱衣舞女，《公主日记》中的奇葩副校长，《大谎言家》中的英语老师，以及《托斯卡尼艳阳下》《杯酒人生》（该片导演亚历山大·佩恩是他的前夫）两部优质的独立电影。

　　亚裔在好莱坞打拼有多难，已是人尽皆知的事情。曾在好莱坞闯荡过的周润发感慨：“好莱坞电影里角色，首先是给白人演员挑，然后再给黑人挑，挑剩了的再给黄种人。”


汪可盈

　　去年，出演过《神盾局特工》的美籍华裔混血演员汪可盈也在网上炮轰好莱坞的种族歧视现象，称她的原姓氏WANG让她在好莱坞无戏可演，不得不改成Bennet这个“让他们感到舒服”的姓氏。


《实习医生格雷》


《嗜血娇娃》

　　在好莱坞打拼多年，直到《实习医生格蕾》大众才开始真正注意到她，该剧也为她带来奖杯和荣誉。而直到去年上映的《嗜血娇娃》，她才第一次在主流英美剧中饰演主角。她表示，第一次通过手机拿到剧本的时候，她本能地往下快速滑动——她已经习惯了当配角，习惯了从剧本的边边角角中找到自己的台词。

　　但吴珊卓从未在公开场合因自身的遭遇抱怨过，她只是平和地表述事实，并不断用自己的行动为亚裔族群发声、鼓劲儿。当金球奖找上她的时候，她觉得一切都太疯狂了，而且承认内心有些害怕。不过她想到，她的亮相，不仅仅是代表着自己，还是在对大众展示一种文化的改变，这才是真正的意义所在。“有多少美国人今年看了《黑豹》《摘金奇缘》？它们在改变历史。”她说。



　　金球奖典礼之前，她通过Twitter公开了与家人的照片。所有人穿着T恤，上面写着：作为一个亚洲人，我感到自豪。

吴珊卓父母在金球奖颁奖典礼现场

　　金球奖领奖时，她用韩语对台下的父母说：“爸爸妈妈，我爱你们。”令无数亚裔和非亚裔观众大呼感动。


“吴珊卓的几句韩语，就让我在俱乐部哭了”



　　她真的像林永健吗？你再多看看，会发现她别有韵味，特别美。



作者：王小Sa   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 吴珊卓 林永健 金球奖
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