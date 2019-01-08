时光网讯
昨天的第76届金球奖颁奖典礼之后，吴珊卓
真正地火了。
之前她在中国观众心目中的火，其实带着调侃的意味——她长得实在太像林永健
。
长脸、上吊的小眼睛，林永健曾经在春晚上的一款卷毛假发，也跟吴珊卓的发型撞上。
而如今她的火，是凭借真正的实力——第一个主持金球奖的亚裔，第一个拿下多个金球奖杯的亚裔（此前她曾凭《实习医生格蕾》
获女配奖项），也是历史上少数拿下金球“视后”的亚裔之一（1981年日裔演员岛田阳子曾获奖）。
吴珊卓是谁？她1971年出生于加拿大，是一对韩裔夫妇的女儿，二代移民。她的母亲是一名生物化学家，父亲是一名商人。她是家中老二，有一个姐姐，和一个弟弟。
4岁的时候，为了矫正你“内八”问题，她被父母送去学芭蕾，无意中为她将来的表演事业打下基础。出生在一个典型的亚裔高知移民家庭中，父母对孩子的期望，是成为医生、律师或教授。
长大后，她的姐姐成为了律师，弟弟成为了遗传学家，只有她，一意孤行，放弃名校提供的新闻学专业奖学金，进入加拿大国立戏剧学院学习表演。在父母心目中，“成为演员与成为妓女仅有一步之遥”。
后来回忆起这段经历，吴珊卓表示，当全世界对自己最重要的两个人都不支持自己的时候，自己挺了下来。这么艰难的时候她都经历过了，以后遇到的所有困难，她都不再觉得有什么大不了的。
吴珊卓无疑是一个努力又有天赋的演员。在加拿大发展期间，她曾以《双喜》《最后一夜》
两度夺得有“加拿大奥斯卡”之称的吉尼奖最佳女主角奖。
亚裔在好莱坞打拼有多难，已是人尽皆知的事情。曾在好莱坞闯荡过的周润发
感慨：“好莱坞电影里角色，首先是给白人演员挑，然后再给黑人挑，挑剩了的再给黄种人。”
汪可盈
去年，出演过《神盾局特工》
的美籍华裔混血演员汪可盈
也在网上炮轰好莱坞的种族歧视现象，称她的原姓氏WANG让她在好莱坞无戏可演，不得不改成Bennet这个“让他们感到舒服”的姓氏。
《实习医生格雷》
《嗜血娇娃》
在好莱坞打拼多年，直到《实习医生格蕾》
大众才开始真正注意到她，该剧也为她带来奖杯和荣誉。而直到去年上映的《嗜血娇娃》
，她才第一次在主流英美剧中饰演主角。她表示，第一次通过手机拿到剧本的时候，她本能地往下快速滑动——她已经习惯了当配角，习惯了从剧本的边边角角中找到自己的台词。
但吴珊卓从未在公开场合因自身的遭遇抱怨过，她只是平和地表述事实，并不断用自己的行动为亚裔族群发声、鼓劲儿。当金球奖找上她的时候，她觉得一切都太疯狂了，而且承认内心有些害怕。不过她想到，她的亮相，不仅仅是代表着自己，还是在对大众展示一种文化的改变，这才是真正的意义所在。“有多少美国人今年看了《黑豹》
和《摘金奇缘》
？它们在改变历史。”她说。
金球奖典礼之前，她通过Twitter公开了与家人的照片。所有人穿着T恤，上面写着：作为一个亚洲人，我感到自豪。
金球奖领奖时，她用韩语对台下的父母说：“爸爸妈妈，我爱你们。”令无数亚裔和非亚裔观众大呼感动。
“吴珊卓的几句韩语，就让我在俱乐部哭了”
她真的像林永健吗？你再多看看，会发现她别有韵味，特别美。