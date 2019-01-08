改编自漫威漫画的《毒液》，在全世界范围内拿到了8.55亿美元票房的好成绩。前几天根据外媒报道，索尼将一部漫威续集定档于2020年10月，影迷们和漫画迷们纷纷猜测这就是《毒液2》，毕竟首部《毒液》也是10月份在北美上映的。







