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首部"毒液"编剧之一确认回归续集

前作包括"五十度灰" "毒液2"定档明年10月?

2019-01-08 08:27:25 来源：Mtime时光网

《毒液》的编剧之一凯莉·马塞尔将继续为续集撰写剧本，她此前曾执导过《五十度灰》，新项目还包括猫王的传记片和迪士尼的《库伊拉》。


　　时光网讯　《毒液：致命守护者》大获成功之后，索尼影业正在紧锣密鼓地筹备续集，现在敲定了第一部中的编剧之一凯莉·马塞尔，为续集继续撰写剧本，她也会是新片的执行制片人。

　　改编自漫威漫画的《毒液》，在全世界范围内拿到了8.55亿美元票房的好成绩。前几天根据外媒报道，索尼将一部漫威续集定档于2020年10月，影迷们和漫画迷们纷纷猜测这就是《毒液2》，毕竟首部《毒液》也是10月份在北美上映的。

　　“汤老湿”汤姆·哈迪米歇尔·威廉姆斯都会回归，伍迪·哈里森这回饰演的角色“屠杀”，也不只是出现在彩蛋中了。影片导演还未确定，但由于首部导演鲁本·弗雷斯彻会忙着拍《僵尸之地》的续集，索尼可能会给《毒液2》找个新导演。

　　在《毒液》之前，马塞尔最出名的编剧作品要属另一部票房成绩优秀的《五十度灰》（……），目前她手中的新项目还包括部猫王的传记片，以及迪士尼的《库伊拉》（石头姐演的，《斑点狗101》里面的那个女反派）。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 毒液 编剧 五十度灰 凯莉·马塞尔 索尼
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凯莉·马塞尔

凯莉·马塞尔

Kelly Marcel

职业：编剧 | 制作人

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