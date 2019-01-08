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"毁灭者"加盟甜茶 共同出演"沙丘"

与维伦纽瓦在"银翼杀手"后又合作科幻片

2019-01-08 08:49:43 来源：Mtime时光网

“毁灭者”戴夫·巴蒂斯塔演不演《银护3》还不好说，但他肯定出演的新片，是维伦纽瓦导演的科幻新作《沙丘》，甜茶和丽贝卡·弗格森也均加盟。

戴夫身为《银护》系列中的“毁灭者”

　　时光网讯　拍完丹尼斯·维伦纽瓦《银翼杀手2049》之后，摔角手转型的演员“毁灭者”戴夫·巴蒂斯塔看来和维导合作的不错，根据外媒报道，他即将加盟“甜茶”提莫西·查拉梅丽贝卡·弗格森，共同出演维导新片《沙丘》，并在片中饰演一个关键角色。

　　《沙丘》改编自弗兰克·赫伯特备受赞誉的同名科幻小说，曾在1984年被大卫·林奇改编成电影。甜茶饰演的是年轻的英雄Paul Atreides，他的家族得到了沙漠星球Arrakis的控制之后，却被背叛，迫使他领导反抗运动，推翻新的政权。影片复杂的故事据说还会探索有关政治、宗教、人与自然关系在内的多重主题。


《银翼杀手2049》

　　丽贝卡饰演的是甜茶的母亲Lady Jessica，虽然她也就比甜茶大12岁。而巴蒂斯塔饰演的是“野兽”Rabban，他是Arrakis星球男爵的变态侄子。维导和艾瑞克·罗斯乔·斯派茨一起为《沙丘》撰写剧本，影片的制片工作很快会开始。

　　在漫威影业因“滚导”詹姆斯·古恩的twitter恋童癖言论解雇他之后，《银河护卫队3》的制片工作停滞不前，这让巴蒂斯塔有了档期。不过他今年还是挺忙的，他不仅要和库梅尔·南贾尼《大病》）共同出演福斯新片《优步危机》，还会在《复仇者联盟4：终局之战》中，作为“毁灭者”回归，而本片一定会是2019年票房最高的电影之一。


《阿尔忒弥斯酒店》，与朱迪·福斯特一起

　　《沙丘》原著小说的粉丝基础非常庞大，然而维导的上一部大制作科幻片《银翼杀手2049》票房方面却并不理想，1.5亿的制片成本仅仅收获了2.59亿美元的全球票房。希望新版《沙丘》可以带来好成绩！

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 银翼杀手2049 毁灭者 戴夫·巴蒂斯塔 甜茶 沙丘 丹尼斯·维伦纽瓦
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