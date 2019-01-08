戴夫身为《银护》系列中的“毁灭者”
时光网讯
拍完丹尼斯·维伦纽瓦
的《银翼杀手2049》
之后，摔角手转型的演员“毁灭者”戴夫·巴蒂斯塔
看来和维导合作的不错，根据外媒报道，他即将加盟“甜茶”提莫西·查拉梅
和丽贝卡·弗格森
，共同出演维导新片《沙丘》
，并在片中饰演一个关键角色。
《沙丘》改编自弗兰克·赫伯特
备受赞誉的同名科幻小说，曾在1984年被大卫·林奇
改编成电影。甜茶饰演的是年轻的英雄Paul Atreides，他的家族得到了沙漠星球Arrakis的控制之后，却被背叛，迫使他领导反抗运动，推翻新的政权。影片复杂的故事据说还会探索有关政治、宗教、人与自然关系在内的多重主题。
《银翼杀手2049》
丽贝卡饰演的是甜茶的母亲Lady Jessica，虽然她也就比甜茶大12岁。而巴蒂斯塔饰演的是“野兽”Rabban，他是Arrakis星球男爵的变态侄子。维导和艾瑞克·罗斯
、乔·斯派茨
一起为《沙丘》撰写剧本，影片的制片工作很快会开始。
《阿尔忒弥斯酒店》，与朱迪·福斯特一起
《沙丘》原著小说的粉丝基础非常庞大，然而维导的上一部大制作科幻片《银翼杀手2049》票房方面却并不理想，1.5亿的制片成本仅仅收获了2.59亿美元的全球票房。希望新版《沙丘》可以带来好成绩！