聚焦汶川地震失独家庭的电影《灵魂的救赎》，日前在北京举办首映礼，导演动情讲述拍摄初衷，王迅黄小蕾等明星变身"喵爸虎妈"亮相现场。





《灵魂的救赎》聚焦汶川地震失独家庭

导演动情讲述拍摄初衷 “陪伴”是走出困境的利器









在发布会上，该片导演杨真、制片人代表谢立新向媒体与观众分享电影创作初衷。谢立新动情地说道：“2008年5月15日，汶川地震76小时后，作家李西闵从废墟中被救出，根据这段经历他写出了《救赎》，也才有了我们今天看到的电影《灵魂的救赎》。”





杨真导演在首映礼上表示，汶川地震距今十年有余，那些在地震中失去过至亲至爱的“失独者”需要关心，这是拍摄这部电影的初衷。他赞扬了王迅与黄小蕾不怕吃苦的敬业精神，还透露张峻豪小朋友是王迅推荐的，最后认定了小演员确实选对了。





《灵魂的救赎》主演互动妙趣横生

王迅黄小蕾等明星变身喵爸虎妈





来到首映礼现场的众位影片主演王迅、黄小蕾、张峻豪、周小镔，和观众分享了拍摄过程中的趣事。童星张峻豪对到场的两个爸爸和黄小蕾妈妈做出点评，认为王迅是“猫爸”、黄小蕾是“虎妈”，周小镔是“豹爸”，还给三人分别带上了“喵帽”、“豹帽”和“虎帽”。





主演王迅坦言自己参演这部电影并没有刻意追求转型，只是作为四川人，一直在找机会表达个人对汶川大地震这段经历的情感。他与黄小蕾私交甚笃，王迅透露自己接演《灵魂的救赎》，是因为黄小蕾的一通电话，黄小蕾还现场用四川话还原了电话内容，趣味满满。

《灵魂的救赎》即将于1月11日正式登陆各大院线。

编辑：隐饮