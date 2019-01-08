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漫威未来领袖！《惊奇队长》海报连发

今年3月8日北美上映 仍在紧张后期中

2019-01-08 09:24:20 来源：Mtime时光网

今年3月8日，就看《惊奇队长》如何发威了。
　　

中文剧场版预告

时光网讯 将于3月8日北美公映的《惊奇队长》发布IMAX、Reald 3D、杜比等多款海报，布丽·拉尔森扮演的卡罗尔相当帅气。

　　近日参加金球奖典礼的漫威CEO凯文·费奇表示，目前影片还在紧张后制中，他也是从剪辑室抽空才来金球奖的。早前，费奇已确认惊奇队长将会是漫威电影宇宙未来的领袖人物，“现在是时候让惊奇队长来领导了，她将奋战在漫威电影宇宙的第一线。”

杜比版海报

RealD 3D版海报

IMAX版海报

　　惊奇队长卡罗尔·丹弗斯18岁就加入美国空军，之后从飞行员转型成为空军情报局人员，后来还加入美国国家航空航天局，成为了安全负责人。机缘巧合之下，卡罗尔认识了第一代惊奇队长威尔，这位惊奇队长的故乡是外星球克里帝国，卡罗尔在克里帝国被宇宙能量束击中，从而获得了光速飞行、能量爆炸、超人类强健等超能力。

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 惊奇队长 漫威电影宇宙 漫威 海报
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