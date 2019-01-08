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惊奇队长卡罗尔·丹弗斯18岁就加入美国空军，之后从飞行员转型成为空军情报局人员，后来还加入美国国家航空航天局，成为了安全负责人。机缘巧合之下，卡罗尔认识了第一代惊奇队长威尔，这位惊奇队长的故乡是外星球克里帝国，卡罗尔在克里帝国被宇宙能量束击中，从而获得了光速飞行、能量爆炸、超人类强健等超能力。