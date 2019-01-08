网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《疯狂的外星人》沈腾这次是个“二货”

"喜气腾腾"特辑曝光 宁浩赞沈腾天生喜剧人

2019-01-08 09:20:01 来源：Mtime时光网

沈腾笑称：“这次饰演的大飞是个二货，看上去很精很灵的一个人，其实挺憨厚耿直，跟耿浩正好相反。”
　　时光网讯  1月8日，由宁浩执导，黄渤、沈腾主演的电影《疯狂的外星人》曝光“喜气腾腾”沈腾特辑。电影将于2月5日大年初一全国上映。

　　作为黄渤的全新搭档，沈腾与导演宁浩以及“疯狂系列”早有渊源，不仅07年买下《疯狂的石头》的话剧版权并担任导演，还曾在《心花路放》中客串出演酒吧老板。此外，另有一组“鸣锣”版人物关系海报曝光，黄渤、沈腾鸣锣表演，却遭外星人背后“偷袭”。




　　沈腾笑称：“这次饰演的大飞是个二货，看上去很精很灵的一个人，其实挺憨厚耿直，跟耿浩正好相反。”谈及此次《疯狂的外星人》中再度与宁浩合作并担当主演，沈腾调侃称：“可能是我精湛的演技被导演看中了。”并坦言：“上次合作没过瘾，所以这次又来了，在《疯狂的外星人》中与上次最大的不同，就是有更多的表演被发挥出来了。”

　　宁浩透露，之前看沈腾导演《疯狂的石头》话剧的时候就觉得很不错，但兜兜转转直到《心花路放》才合作。而对于与沈腾的再次合作，导演宁浩也给出了极高评价：“沈腾身上有一种特别有亲和力和特别自然的部分，生来就适合演喜剧。”





　　此次黄渤、沈腾在《疯狂的外星人》中将演绎一对“互怼兄弟”，谈及与黄渤搭档对手戏，沈腾透露：“因为这次演的是铁哥们，必须要熟到不行才行，天天就腻在一起。外人看起来我们是互怼、互相开玩笑，其实也是在找人物当中的这种感觉，两人之间的默契关系。”搭档黄渤也表示：“沈腾有自己独特的幽默感，有他自己特别闪光和有趣的地方，是非常值得学习的对象。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 疯狂的外星人 沈腾 特辑
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

疯狂的外星人

疯狂的外星人 (2019)

0.0

导演：宁浩

主演：黄渤 沈腾

在线播放

会员评论 (7)

发表

本周热读

1

"惊奇队长""沙赞""哥斯拉"超多新剧照!

"今日美国"发布一大波好莱坞新片全新物料!

43
外媒《今日美国》一口气发布了来自42部欧美新片的全新剧..
2

第76届金球奖颁奖礼红毯星光熠熠

冰蓝色Gaga超大裙摆抢镜 孕中艾米艳光照人

104
金球奖颁奖礼红毯星光熠熠，冰蓝色Gaga拖着超大号裙摆十..
3

周星驰《新喜剧之王》发首款预告

女主角浮出水面 王宝强：应该死不瞑目

《新喜剧之王》拜年图、全新海报，首款预告片三连发
4

嫁了！克拉拉宣布与企业家低调结婚

婚纱写真甜蜜曝光 1月6日在美国办非公开婚礼

24
克拉拉宣布与圈外企业家低调结婚，两人相恋一年感情一直..
5

第76届金球奖颁奖典礼精彩瞬间

"橡皮人"贝尔瘦回来了 吴珊卓又领奖又主持

46
第76届金球奖颁奖典礼进行中......

查看更多