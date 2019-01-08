沈腾笑称：“这次饰演的大飞是个二货，看上去很精很灵的一个人，其实挺憨厚耿直，跟耿浩正好相反。”

时光网讯 1月8日，由宁浩执导，黄渤、沈腾主演的电影《疯狂的外星人》曝光“喜气腾腾”沈腾特辑。电影将于2月5日大年初一全国上映。





作为黄渤的全新搭档，沈腾与导演宁浩以及“疯狂系列”早有渊源，不仅07年买下《疯狂的石头》的话剧版权并担任导演，还曾在《心花路放》中客串出演酒吧老板。此外，另有一组“鸣锣”版人物关系海报曝光，黄渤、沈腾鸣锣表演，却遭外星人背后“偷袭”。













沈腾笑称：“这次饰演的大飞是个二货，看上去很精很灵的一个人，其实挺憨厚耿直，跟耿浩正好相反。”谈及此次《疯狂的外星人》中再度与宁浩合作并担当主演，沈腾调侃称：“可能是我精湛的演技被导演看中了。”并坦言：“上次合作没过瘾，所以这次又来了，在《疯狂的外星人》中与上次最大的不同，就是有更多的表演被发挥出来了。”





宁浩透露，之前看沈腾导演《疯狂的石头》话剧的时候就觉得很不错，但兜兜转转直到《心花路放》才合作。而对于与沈腾的再次合作，导演宁浩也给出了极高评价：“沈腾身上有一种特别有亲和力和特别自然的部分，生来就适合演喜剧。”

















此次黄渤、沈腾在《疯狂的外星人》中将演绎一对“互怼兄弟”，谈及与黄渤搭档对手戏，沈腾透露：“因为这次演的是铁哥们，必须要熟到不行才行，天天就腻在一起。外人看起来我们是互怼、互相开玩笑，其实也是在找人物当中的这种感觉，两人之间的默契关系。”搭档黄渤也表示：“沈腾有自己独特的幽默感，有他自己特别闪光和有趣的地方，是非常值得学习的对象。”



