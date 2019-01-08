时光网讯
1月7日，创业纪实电影《燃点》
于中国人民大学举办校园见面会，导演关琇
、草根创业者安传东
、新氧创始人金星、米果文化创始人马薇薇
、拉勾招聘创始人许单单出席活动。各位嘉宾就“创业、梦想与成长”及“选择、责任与坚持”的主题进行了演讲，作为《奇葩说》
嘉宾和知识付费领域创业者的马薇薇在现场人气最旺，她不仅分享了自己的儿时梦想，还幽默表示“创业特别毁颜值，创业后我胖了40斤。”
金句女王马薇薇走心分享获满堂喝彩
“小时候的梦想是可以被放大的”
提及马薇薇，多数人会联想到“奇葩说辩手”、“温柔一刀”、“金句女王”等关键词，但经常被大多数人忽略的是，她“艺人”的身份背后，还是一位知识付费领域的创业者。在电影《燃点》
的见面会活动现场，马薇薇以一位创业者的身份进行了主题演讲。
马薇薇在演讲时坦言，“小的时候有两个梦想，一个是当一个公共汽车售票员，但随着时代的发展，公共汽车现在是无人售票了，这件事情告诉我们，我们永远要预想未来、展望未来，而不要停滞于现在。第二个梦想是当作家，如今我做的知识付费内容，其实是把这个梦想放大了。所以小时候的梦想是可以被放大的，你现在的梦想也是可以被放大的，不要觉得自己的梦想小，当你做到最好，你的能力和梦想可以无限大。”
导演关琇用镜头重新定义创业者
创业请先准备迎接狂风暴雨和挫折
电影《燃点》
导演关琇是最早聚焦中国创业热潮真人秀节目《赢在中国》及其续作《我是创始人》的总导演。关琇导演坦言，其实这14个月的记录在创业者们的创业历程中是非常短的，但是却呈现出了纪录片最大的魅力：“我们记录到了一些人的高光时刻，也记录到一些人至暗时刻，人生和创业之路是没有什么能够预知的，命运掌握在自己的手里，大多数人都是在跌跌撞撞中，在一次一次的失败中成长。”
谈及电影《燃点》的“燃”字，导演分享说“有人说如果没有病到一定程度，一定不要创业。但如果你心中有这一团火，不要只做好迎接鲜花和掌声的准备，因为你首先要面临的可能是暴风雨和常人一辈子都不会遭受的困难。我不喜欢祝福大家‘一帆风顺’，而是希望每个人不论做什么事，都能一直坚持。”
在对谈环节，来到活动现场的几位主创，导演关琇、草根创业者安传东、新氧创始人金星、拉勾招聘创始人许单单向在场的同学及媒体朋友们分享了创业过程中的辛酸苦辣，以及在执着坚持中的满满收获。
创业纪实电影《燃点》将于2019年1月11日与广大观众们见面。
编辑：隐饮