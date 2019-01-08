创业纪实电影《燃点》在京举行发布会，金句女王马薇薇走心分享获满堂喝彩，“小时候的梦想是可以被放大的”。导演关琇认为创业不应该只准备备迎接鲜花掌声，先要准备迎接狂风暴雨和挫折。





金句女王马薇薇走心分享获满堂喝彩

“小时候的梦想是可以被放大的”









马薇薇在演讲时坦言，“小的时候有两个梦想，一个是当一个公共汽车售票员，但随着时代的发展，公共汽车现在是无人售票了，这件事情告诉我们，我们永远要预想未来、展望未来，而不要停滞于现在。第二个梦想是当作家，如今我做的知识付费内容，其实是把这个梦想放大了。所以小时候的梦想是可以被放大的，你现在的梦想也是可以被放大的，不要觉得自己的梦想小，当你做到最好，你的能力和梦想可以无限大。”





导演关琇用镜头重新定义创业者

创业请先准备迎接狂风暴雨和挫折









谈及电影《燃点》的“燃”字，导演分享说“有人说如果没有病到一定程度，一定不要创业。但如果你心中有这一团火，不要只做好迎接鲜花和掌声的准备，因为你首先要面临的可能是暴风雨和常人一辈子都不会遭受的困难。我不喜欢祝福大家‘一帆风顺’，而是希望每个人不论做什么事，都能一直坚持。”





在对谈环节，来到活动现场的几位主创，导演关琇、草根创业者安传东、新氧创始人金星、拉勾招聘创始人许单单向在场的同学及媒体朋友们分享了创业过程中的辛酸苦辣，以及在执着坚持中的满满收获。





创业纪实电影《燃点》将于2019年1月11日与广大观众们见面。

编辑：隐饮