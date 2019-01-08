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另类末日逃亡！文弱男学霸被女战士拯救

彼得杰克逊监制科幻片《掠食城市》角色特辑

2019-01-08 10:22:18

彼得·杰克逊监制打造的科幻新作《掠食城市》今日发布人物特辑，揭秘罗伯特·席安饰演的男主角汤姆，一个底层学霸意外流浪荒原，结伴“女战神”踏上险象环生的生死冒险之旅的故事。
　　时光网讯 《指环王》系列导演彼得·杰克逊监制的最新科幻电影《掠食城市》今日发布全新“流浪学霸”版人物特辑，揭秘罗伯特·席安饰演的男主角汤姆·纳茨沃西，一个在牵引城市伦敦城中成长起来的底层年轻才俊，意外被迫流浪荒原，踏上险象环生的生死冒险之旅的故事。

　　影片创造了一个不同以往的未来世界，现代文明惨遭毁灭，为了争夺有限的资源，数百年后幸存的人类生活方式发生了翻天覆地的变化，整座城被装上机械巨轮，开启“城市流浪”模式，大城市吞噬小城市，城市之间掀起残酷的掠食大战，生死时速触目惊心。

　　此次发布的人物特辑揭开男主角汤姆·纳茨沃西逃亡荒原的惊险人生。由爱尔兰演员罗伯特·席安饰演的汤姆，是一个生活在牵引城市伦敦城的底层居民，意外卷入一场刺杀事件，被迫与神秘女子海特·肖一起逃亡。

　　彼得·杰克逊形容汤姆这一角色是“温室的花朵”，伴随着伦敦城引擎轰鸣声长大的汤姆，落得在城市堡垒之外逃亡时，整个世界观全面瓦解，直面极致生存考验，也带观众走进电影打造的残酷末日未来。

　　“汤姆是芸芸众生之一，而我们通过汤姆的眼睛看这个世界。”杰克逊说。同时汤姆角色身上自带明亮与幽默，他与海特·肖在巨大磨难前羁绊不断、渐生的爱情萌芽，都成为电影的迷人看点，相杀相爱既虐且甜，引爆无限期待。

　　《掠食城市》根据英国著名作家菲利普·雷夫的后末日题材小说“掠食城市”系列的第一部，由曾共同创作《指环王》《霍比特人》系列电影的彼得·杰克逊、弗兰·威尔士以及菲利帕·鲍恩斯联手打造剧本，导演则由“彼得大帝”御用视效师、奥斯卡得主克里斯蒂安·瑞沃斯担任。

　　《掠食城市》由美国环球影业出品，1月18日登陆全国院线。

   编辑：Joker

关键词： 掠食城市 特辑
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