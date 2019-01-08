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"罪恶之城"暴力美学重塑战斗天使阿丽塔

《阿丽塔》导演特辑曝光 机械少女寻找人生

2019-01-08 10:36:56 来源：Mtime时光网

《阿丽塔：战斗天使》发布一支导演特辑，导演罗伯特·罗德里格兹解读战斗天使阿丽塔的人物塑造，各类机械改造人也是“罗氏暴力美学”风格的体现。
　　时光网讯 由二十世纪福斯出品，科幻电影大师詹姆斯·卡梅隆编剧及监制、《罪恶之城》导演罗伯特·罗德里格兹执导的科幻大片《阿丽塔：战斗天使》已确定正式引进内地。近日，片方发布一支导演特辑，视频中罗导解读了战斗天使阿丽塔的人物塑造，各类机械改造人也是“罗氏暴力美学”风格的体现。

　　无论是在之前曝光的预告片段还是通过主创人员的采访中，我们都能感受到阿丽塔身上永远不服输的一股劲。在近日发布的导演特辑中，导演罗伯特·罗德里格兹也赞扬战斗天使“我很认同阿丽塔，她来自一个人人都觉得自己无足轻重的地方，一个不怎么样的地方，生在这样一个地方，怎样才能对世界有所贡献？通过对这一点的思考，他找到了真正的意义。”即使阿丽塔的身体是由高科技的机甲组成的，她拥有的人类大脑也让观众对她产生了认同感。

　　在预告片中可以看到，《阿丽塔：战斗天使》场景废土气息与科幻感相融合，在末日焦虑与世界秩序中营造出一种不可撼动之感。各类机械改造人激烈纷呈的打斗画面更是充满了罗伯特独有的“罗氏暴力美学”风格。

　　影片根据日本漫画家木城雪户的漫画《铳梦》改编。未来的26世纪，一个半机械少女残躯被医生依德捡回后重获新生，依德为她取名为阿丽塔。失去记忆的阿丽塔偶然间发现自己拥有超强的战斗能力，之后在接连不断的战斗中迅速成长，并开启探寻身世之谜的史诗级冒险。

　　《阿丽塔：战斗天使》将于2月14日北美上映，国内上映日期尚未公布。

   编辑：Joker

关键词： 阿丽塔 特辑
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