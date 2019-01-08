时光网讯 日前，经过广大网友在“青年电影手册”微信公众号和新浪微博上的激烈投票，第10届中国电影“金扫帚奖”第四季入围名单正式产生。
筷子兄弟肖央遭遇滑铁卢，其执导的《天气预爆》
入围全部五个奖项，他本人也提名最令人失望编剧、最令人失望导演和最令人失望男演员三个奖项。“小岳岳”岳云鹏的演技历来受观众质疑，这次他也因在《断片之险途夺宝》《天气预爆》
的糟糕表现，不负众望地提名最令人失望男演员。《武林怪兽》被骂“电影本身才是最可怕的怪兽”，此次坑惨了主创，陈学冬和郭碧婷分别提名最令人失望男演员和最令人失望女演员。
“金扫帚奖”从2018年开始，每一季进行一次投票，每季晋级的影片和个人会进入次年的最终候选名单。此次“金扫帚奖”第四季入围名单的正式产生，标志着第10届金扫帚奖单季投票结束，而四季的最终候选名单将在之后公布。
此外，2019年是“金扫帚奖”诞生十周年，除了选出2018年度最令人失望影片之外，还将增设“十年最令人失望影片”终极大奖！
附：
第10届中国电影金扫帚奖第四季入围名单
最令人失望影片入围名单：
《天气预爆》
《云南虫谷》
《断片之险途夺宝》
《武林怪兽》
《古剑奇谭之流月昭明》
《中国合伙人2》
《为你写诗》
《功夫联盟》
《三国杀·幻》
《有5个姐姐我就注定要单身了啊！！》
最令人失望导演入围名单：
刘伟强《武林怪兽》
肖央《天气预爆》
刘镇伟《功夫联盟》
非行《云南虫谷》
吴克群《为你写诗》
最令人失望编剧入围名单：
肖央/黄苑/张少初/刘犇《天气预爆》
刘镇伟《功夫联盟》
荣超/林挺《武林怪兽》
冯媛《断片之险途夺宝》
非行/顾浩然《云南虫谷》
最令人失望男演员入围名单：
陈学冬《武林怪兽》
岳云鹏《断片之险途夺宝》《天气预爆》
肖央《天气预爆》
最令人失望女演员入围名单：
宋茜《古剑奇谭之流月昭明》
郭碧婷《武林怪兽》
杜鹃《天气预爆》