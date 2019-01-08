杜鹃肖央岳云鹏领衔金扫帚奖第四季入围名单，《天气预爆》和《武林怪兽》入围五个最令人失望奖项。

时光网讯 日前，经过广大网友在“青年电影手册”微信公众号和新浪微博上的激烈投票，第10届中国电影“金扫帚奖”第四季入围名单正式产生。























“金扫帚奖”从2018年开始，每一季进行一次投票，每季晋级的影片和个人会进入次年的最终候选名单。此次“金扫帚奖”第四季入围名单的正式产生，标志着第10届金扫帚奖单季投票结束，而四季的最终候选名单将在之后公布。





此外，2019年是“金扫帚奖”诞生十周年，除了选出2018年度最令人失望影片之外，还将增设“十年最令人失望影片”终极大奖！





附：

第10届中国电影金扫帚奖第四季入围名单





最令人失望影片入围名单：

《天气预爆》

《云南虫谷》

《断片之险途夺宝》

《武林怪兽》

《古剑奇谭之流月昭明》

《中国合伙人2》

《为你写诗》

《功夫联盟》

《三国杀·幻》

《有5个姐姐我就注定要单身了啊！！》





最令人失望导演入围名单：

刘伟强《武林怪兽》

肖央《天气预爆》

刘镇伟《功夫联盟》

非行《云南虫谷》

吴克群《为你写诗》





最令人失望编剧入围名单：

肖央/黄苑/张少初/刘犇《天气预爆》

刘镇伟《功夫联盟》

荣超/林挺《武林怪兽》

冯媛《断片之险途夺宝》

非行/顾浩然《云南虫谷》





最令人失望男演员入围名单：

陈学冬《武林怪兽》

岳云鹏《断片之险途夺宝》《天气预爆》

肖央《天气预爆》





最令人失望女演员入围名单：

宋茜《古剑奇谭之流月昭明》

郭碧婷《武林怪兽》

杜鹃《天气预爆》