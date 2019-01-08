《毒液》官方解读彩蛋视频放出，原来电影中很多镜头都隐藏着巨大的信息量，甚至还有漫威迷都可能忽略的超多细节！





当然最不能忽视的就是片尾彩蛋，由伍迪·哈里森饰演的红发男人，在漫画中是丧心病狂的连环杀手，名叫克利图斯·卡西迪，他和共生体结合后叫做屠杀，屠杀的作战方式将更加残忍，而且战斗力很强。它很有可能抢在毒液和蜘蛛侠对打之前，在接下来的毒液续集中和毒液一较高下。









而且跟漫威宇宙不同的是，毒液也许能帮助索尼开创一个新的宇宙，像黑猫、吸血鬼Morbius等都是有别于正义英雄的另类英雄，角色更加硬核独特将是他们的新特点，他们将共同成为构建“蜘蛛侠宇宙”的重要组成部分。





电影《毒液：致命守护者》由鲁本·弗雷斯彻执导，汤姆·哈迪（《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》《敦刻尔克》）、米歇尔·威廉姆斯（《马戏之王》）、里兹·阿迈德（《星球大战外传：侠盗一号》）、斯科特·黑兹和瑞德·斯科特等联袂出演，该片将于2019年1月10日在全网各大视频平台上线。