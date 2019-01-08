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《毒液》官方解读彩蛋视频放出！

漫威迷都可能忽略的超多细节大曝光

2019-01-08 11:27:40 来源：Mtime时光网

《毒液》官方解读彩蛋视频放出，原来电影中很多镜头都隐藏着巨大的信息量，甚至还有漫威迷都可能忽略的超多细节！
       

《毒液》将于2019年1月10日在全网各大视频平台上线

时光网讯《毒液：致命守护者》全球票房突破8.5亿美元，内地上映至今累计票房突破18亿人民币，电影将于2019年1月10日在全网各大视频平台上线。今日发布了一支官方解读彩蛋视频，原来电影中很多镜头都隐藏着巨大的信息量，甚至还有漫威迷都可能忽略的超多细节！比如埃迪所住的旅馆名字叫舒勒，其实这是一个人名，他是毒液的死忠粉，最初毒液角色诞生的创意就是他想出来。

       当然最不能忽视的就是片尾彩蛋，由伍迪·哈里森饰演的红发男人，在漫画中是丧心病狂的连环杀手，名叫克利图斯·卡西迪，他和共生体结合后叫做屠杀，屠杀的作战方式将更加残忍，而且战斗力很强。它很有可能抢在毒液和蜘蛛侠对打之前，在接下来的毒液续集中和毒液一较高下。

       《毒液：致命守护者》票房口碑双爆，主演汤姆·哈迪已签下三部《毒液》电影的合约，续集也早早官宣预定好了。索尼想要打造的“蜘蛛侠宇宙”大获成功，讲述众多蜘蛛侠团战的《蜘蛛侠：平行宇宙》也正在影院热映中，良心制作在漫迷心中奠定了无比崇高的地位。前线战绩优异，那么接下来，《黑猫》《银貂》《吸血鬼Morbius》等独立电影都将有机会立项开拍。

        而且跟漫威宇宙不同的是，毒液也许能帮助索尼开创一个新的宇宙，像黑猫、吸血鬼Morbius等都是有别于正义英雄的另类英雄，角色更加硬核独特将是他们的新特点，他们将共同成为构建“蜘蛛侠宇宙”的重要组成部分。

        电影《毒液：致命守护者》由鲁本·弗雷斯彻执导，汤姆·哈迪（《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》《敦刻尔克》）、米歇尔·威廉姆斯（《马戏之王》）、里兹·阿迈德（《星球大战外传：侠盗一号》）、斯科特·黑兹和瑞德·斯科特等联袂出演，该片将于2019年1月10日在全网各大视频平台上线。

   编辑：隐饮

关键词： 毒液：致命守护者
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导演：鲁本·弗雷斯彻

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