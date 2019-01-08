面对《流浪地球》剧组，吴京连续用“癫狂的、执拗的、像打了鸡血一样的”来形容每一个为电影付出的人。





如果说冒险小分队主题海报展现了电影《流浪地球》中，地球居民对保卫家园的坚定，那意义特辑则表现了中国电影人对自己的科幻电影团结一心，不畏艰难的精神。在电影《流浪地球》公布的意义特辑中，导演郭帆演绎旁白带出拍摄故事，原著作者兼监制刘慈欣，特别出演吴京，主演屈楚萧、李光洁、吴孟达、赵今麦等人纷纷亮相细数拍摄历程。





李光洁所饰演的冒险小分队队长王磊带领小分队一路跋涉，他们每个人穿着最重将近一百斤的外骨骼防护服，挑战动作戏。李光洁坦言：“要克服戏服所带来的巨大重压，完成一场场高难度动作戏，有时真的生无可恋了。”扮演小分队成员的李虹辰更笑称：“拍摄《流浪地球》，就是一场场心率过快的旅程。“





今年六十七岁，从影四十余年的吴孟达更亲自上阵完成吊威亚及高难度动作戏，每场戏完成后他都要在一旁吸氧，但无论如何辛苦，他都会不停的安慰工作人员“我还好”。除了动作戏的挑战外，对角色的演绎方式吴孟达认为也是一个挑战，他表示：“演了四十多年的喜剧，在《流浪地球》中我要一次彻底的转型，没有夸张的情感与无厘头的搞笑，而是以一种娓娓道来的情绪来演绎一个普通的，爱家人胜过一切的姥爷。”





与地面遥相呼应的，则是在太空站坚守的航天员刘培强。扮演刘培强的演员吴京要挑战空间站失重感，所以在拍摄期间做起了“飞人”，大量吊威亚的戏份着实不轻松。他表示：“《流浪地球》的每一场戏都令人难以忘记。”面对《流浪地球》剧组，吴京连续用“癫狂的、执拗的、像打了鸡血一样的”来形容每一个为电影付出的人。

编辑：hello王小羊