时光网特稿 《神秘博士》有一句经典台词：时间和波浪，变化无常。这句话也许应该送给2019年美剧。
如果我们乘坐神秘博士“电话亭”前去2019年年底，也许会发现美剧江湖格局的变化已经超乎想象，而其中一个最大的悬念就是：Netflix依然是流媒体的老大吗？
Sandvine在2018年10月发布的一份全球互联网现象报告显示，仅仅是Netflix就消耗了全球15%的网络流量（不包括中国和印度），没人可以否认，从《纸牌屋》开启了流媒体原创剧时代的Netflix，依然在深深影响这个时代美剧故事的展开，但2019年这个巨头可能要面对一个新的戏台，以及不断粉墨登场的新对手。
尽管在TV Time根据其全球1300万用户数据统计出的2019年最受期待的8部美剧中，Netflix
年度大剧《巫师》
依然稳居榜首，但事实上Disney+
的洛基独立剧集《洛基》尚未确定上线日期，无法计算在内。而紧随其后的就是老对手亚马逊
的《好兆头》
和新对手DC线上频道
的《末日巡逻队》
，HBO
的《守望者》
仅排名第五，但剧集开播之后的情况可说不准。
所有人都知道HBO明年的头部大戏是哪部——那个开始于2011年的维斯特洛大陆上的龙与权力的史诗，终将和《生活大爆炸》
等剧集一起在这一年大结局，为了完成这场完美告别，HBO甚至同意剧组将拍摄期跨年，并把单集预算提到了1500万美元。
新的入局者还在不断涌进这场游戏中，比如确定将于2019年下半年在美国上线的迪士尼流媒体频道Disney+，又比如刚刚与Netflix因为内容下架撕破脸的苹果，甚至HBO也表示要加大流媒体力度，这意味着新的一年，传统的Netflix、亚马逊、Hulu三大流媒体将从美剧的后浪变成前浪，从颠覆者变成被颠覆者，过去是它们改写游戏规则，现在他们必须适应一个新的游戏。
如果将美剧视作一条持续变化的河流，那么过去几年这条河流一直在演绎同一个流向——流媒体崛起，观众收视习惯改变，公共网败退，美剧电影化，电影界和电视界的结界被打破……
那是一个新霸主逐渐取代旧霸主的春秋时代，旧霸主HBO还未衰败，但新霸主Netflix已然崛起。
但2019年的美剧历史可能进入下一个章节：群雄逐鹿的战国时代。