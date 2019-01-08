2019年是一部史诗剧集的剧终集，漫长的铺垫、庞杂的线索和复杂的人物关系都将在这一集中水落石出，而这部美剧的名字就是——“谁能狙击Netflix？”。

时光网特稿 《神秘博士》有一句经典台词：时间和波浪，变化无常。这句话也许应该送给2019年美剧。





如果我们乘坐神秘博士“电话亭”前去2019年年底，也许会发现美剧江湖格局的变化已经超乎想象，而其中一个最大的悬念就是：Netflix依然是流媒体的老大吗？





Sandvine在2018年10月发布的一份全球互联网现象报告显示，仅仅是Netflix就消耗了全球15%的网络流量（不包括中国和印度），没人可以否认，从《纸牌屋》开启了流媒体原创剧时代的Netflix，依然在深深影响这个时代美剧故事的展开，但2019年这个巨头可能要面对一个新的戏台，以及不断粉墨登场的新对手。



























新的入局者还在不断涌进这场游戏中，比如确定将于2019年下半年在美国上线的迪士尼流媒体频道Disney+，又比如刚刚与Netflix因为内容下架撕破脸的苹果，甚至HBO也表示要加大流媒体力度，这意味着新的一年，传统的Netflix、亚马逊、Hulu三大流媒体将从美剧的后浪变成前浪，从颠覆者变成被颠覆者，过去是它们改写游戏规则，现在他们必须适应一个新的游戏。





如果将美剧视作一条持续变化的河流，那么过去几年这条河流一直在演绎同一个流向——流媒体崛起，观众收视习惯改变，公共网败退，美剧电影化，电影界和电视界的结界被打破……





那是一个新霸主逐渐取代旧霸主的春秋时代，旧霸主HBO还未衰败，但新霸主Netflix已然崛起。





但2019年的美剧历史可能进入下一个章节：群雄逐鹿的战国时代。



