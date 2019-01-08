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如何出爆款？“药神”编剧建议多看央视

“爆款编剧说爆款”论坛为同行出谋划策

2019-01-08 13:14:37 来源：Mtime时光网

《我不是药神》第一编剧韩家女建议同行关注时事、多看央视新闻，因为被央视报道的新闻除了已经剔除虚假消息，题材的后期过审难度也相对会减小。
韩家女（正中间）做客论坛

　　时光网讯  1月7日，第一届华语编剧黄金周大会“爆款编剧说爆款”主题论坛和“女性电影人”沙龙在京举办。对于创作现实主义题材，《我不是药神》第一编剧韩家女建议同行关注时事、多看央视新闻，因为被央视报道的新闻除了已经剔除虚假消息，题材的后期过审难度也相对会减小。

　　“爆款编剧说爆款”主题论坛邀请《辛普辛一家》编剧Mike Reiss、《我不是药神》第一编剧韩家女、《火花》编剧加藤正人、国内新锐编剧冉甲男、《无名之辈》编剧雷志龙五位“爆款”编剧，与青年编剧分享创作心得，就如何打造“爆款”作品这一核心问题共同展开讨论。

　　韩家女表示，编剧看到感兴趣的题材一定要“快速抓到手里”，不要等到制片公司出手。像她就是看到央视报道《我不是药神》的原型人物陆勇时，认为是一个很好的影视题材，所以第一时间联系陆勇本人，取得了改编授权。另外对于“苦大仇深”的现实题材，她建议用轻喜剧的手法表现会更容易被大众接受。值得一提的是，韩家女还是今年另一爆款《无名之辈》的制片之一。



　　编剧黄金周大会还特别设立了一场以“女性编剧群体”为核心的主题沙龙活动，特别邀请编剧、新锐作家冉甲男，韩家女，编剧、中央戏剧学院电影学硕士陈舒，北京名赫集团执行总裁、编剧黄金周组委会秘书长、项目创始人杨丽君，中国电影基金会吴天明青年电影专项基金总监吴妍妍共5位出席，并邀请《你好，疯子！》《无名之辈》编剧雷志龙做客论坛，围绕女性编剧与男性编剧的创作差异、女性受众的增长对剧本创作的影响以及女性编剧的培养等话题展开讨论。



　　此外，以“新时代，育新人；强编剧，兴文化”为宗旨和理念的编剧大奖赛集训营也落下帷幕，正式公布50位加入“华语编剧IP银行”的优秀学员名单、20位亮相“首届华语编剧熠星盛典”红毯的学员名单。

   编辑：hello王小羊

关键词： 爆款 编剧 我不是药神
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