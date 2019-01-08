《我不是药神》第一编剧韩家女建议同行关注时事、多看央视新闻，因为被央视报道的新闻除了已经剔除虚假消息，题材的后期过审难度也相对会减小。

韩家女（正中间）做客论坛













韩家女表示，编剧看到感兴趣的题材一定要“快速抓到手里”，不要等到制片公司出手。像她就是看到央视报道《我不是药神》的原型人物陆勇时，认为是一个很好的影视题材，所以第一时间联系陆勇本人，取得了改编授权。另外对于“苦大仇深”的现实题材，她建议用轻喜剧的手法表现会更容易被大众接受。值得一提的是，韩家女还是今年另一爆款《无名之辈》的制片之一。





















此外，以“新时代，育新人；强编剧，兴文化”为宗旨和理念的编剧大奖赛集训营也落下帷幕，正式公布50位加入“华语编剧IP银行”的优秀学员名单、20位亮相“首届华语编剧熠星盛典”红毯的学员名单。