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《德鲁大叔》角色海报十连发

奥尼尔老年扮相萌趣十足 仿若"金刚狼"祖父

2019-01-08 15:46:19 来源：Mtime时光网

《德鲁大叔》角色海报十连发，众球星与演员们都成了大头玩偶，每个人面部表情都非常生动形象，群星中最大块头的奥尼尔老年扮相更是萌趣十足，像极了“金刚狼”的祖父。
       时光网讯 由狮门影业打造的喜剧《德鲁大叔》此前已宣布1月11日将登陆中国内地大银幕。今日片方曝光了一组角色海报。影片由凯里·欧文沙奎尔·奥尼尔克里斯·韦伯雷吉·米勒、内特·罗宾逊、丽莎·莱斯莉、阿隆·戈登等篮球巨星共同主演，演员们这次变身大头玩偶表情各异十分夸张，老年扮相出乎意料的萌。

       此次发布的角色海报，众球星与演员们都成了大头玩偶，每个人面部表情都非常地生动形象，再搭配亮点颇多的金句，让人更想冲进影院先睹为快。化妆后成了老年人的NBA球星们依旧气场全开，众球星们的手上都拿着篮球，满满的运动感。

      群星中最大块头的奥尼尔老年扮相更是萌趣十足，像极了“金刚狼”的祖父。还有三位电影的搞笑担当：达克斯（里雷·霍沃利饰）、莫奇（尼克·克罗尔 饰）、杰丝（蒂凡尼·哈迪什 饰），他们的表情或嬉皮或甜美，都在电影中有许多让人眼前一亮的精彩表现，后两人的海报上写着“你的女人、你的球队，都是我的”、“我要把你像赶出家门一样赶出球场”可谓是满满的挑衅。

       球员们在电影中形色各异的“人设”也值得一提：德鲁大叔（凯里·欧文 饰）曾经是街球场上的常胜霸主，但即使年纪大也不能阻挡进球的步伐，口里还说着“不敢出手就永远不能进球”；大块头（沙奎尔·奥尼尔饰）是一名跆拳道教练，本色出演“街头霸王大鲨鱼”。

       鞋子（内特·罗宾逊 饰）坐在轮椅上，但“土豆老了也会飞”的配文让人不禁猜测他是否将会重新下场运球；阿光（雷吉·米勒饰）戴着大大的运动护镜激情运球，“我就是那块老姜”；牧师（克里斯·韦伯 饰）说“在我这，不流血不算犯规”，看来在祈祷洗礼之余也坚守着自己的球规，“吃老娘一帽”却是来自他妻子贝蒂·卢（丽莎·莱斯莉饰）的“善意警告”。

       《德鲁大叔》即将于1月11日在内地上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 德鲁大叔
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