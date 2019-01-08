



那么金球奖与奥斯卡的区别是什么？前者真的是后者的风向标么？





金球奖一般在每年1月初颁奖，是由好莱坞外国记者协会（Hollywood Foreign Press Association，HFPA）所举办的。这个成立于1943年的机构是影视行业中的非盈利组织，由记者和摄影师组成。奖项类别也要比奥斯卡多，比如说分为“剧情”（drama）和“喜剧/音乐”（comedy/musical）这两大类，一共有25个奖项，其中14个为电影设置，11个为美剧设置。







美国电影艺术与科学学院，AMPAS





学院奖（Academy Awards）也就是奥斯卡奖（Oscars），则与金球奖首尾呼应，是颁奖季最重要、最终极以及最后一个奖项，一般于2月底或3月初颁奖。奥斯卡是由美国电影艺术与科学学院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences，AMPAS）举办。





这个现存会员近万人的庞大组织，由电影行业的专业人士组成，包括演员、导演、制片人等等。一共分为24个奖项，比金球奖少1个，但专攻电影行业，为编剧、音乐和摄影都分设了不同类别的奖项。







《水形物语》是去年第90届奥斯卡的大赢家





看到这两个奖项投票者的人员组成，为什么奥斯卡更具权威性就显而易见了——因为为奥斯卡投票的会员们，都是产业内部人士，导演为“最佳导演”投票，演员为“最佳男女主/配角”投票，而编剧们则是为“最佳原创/改编剧本”投票等等。





作为奥斯卡最知名的“风向标”之一，金球奖的“功能性”其实要大于“产业性”，也就是说，在奥斯卡投票之前，由NBC全国转播的金球奖颁奖典礼，更多作用是让那些可能没那么知名的影视行业人士，得到更多的关注度与认可度，这对于他们最终获得奥斯卡提名以及小金人的可能性，是最好的加成方式。由于金球奖和学院奖投票者的组成与性质都完全不同，其实两者的投票结果并没有直接联系。







今年金球奖的最大赢家《绿皮书》，能否获得学院奖的认可？





金球奖的颁奖典礼通常发生在奥斯卡提名投票结束之前的几天之内，以今年为例，美国时间1月6日金球奖落下帷幕之后，1月7日（也就是北京时间的今天），第91届奥斯卡提名投票的渠道正式开启，1月14日投票正式结束。





接下来， 颁奖季的一些重要日程 （美国时间）：





1月7日 奥斯卡提名投票开始





1月7日 美国导演工会奖纪录片提名公布









1月8日 美国导演工会奖电影提名公布





1月8日 声音效果协会奖提名公布





1月9日 英国电影和电视艺术学院奖（BAFTA）提名公布





1月10日 妆发工会奖提名公布





1月10日 服装设计工会奖提名公布









1月14日 奥斯卡提名投票结束









1月22日 奥斯卡提名公布









2月2日 美国导演工会奖颁奖





2月4日 奥斯卡午宴（奥斯卡提名者们相聚一堂）





2月9日 奥斯卡科学技术奖颁奖





2月10日 BAFTA颁奖





2月12日 奥斯卡获得者投票开始





2月16日 妆发工会奖颁奖





2月16日 声音效果协会奖颁奖





2月17日 美国编剧工会奖颁奖





2月19日 服装设计工会奖颁奖





2月19日 奥斯卡获得者投票结束





2月23日 独立电影精神奖颁奖





2月24日 第91届奥斯卡颁奖典礼