第76届金球奖已正式落幕，得奖者基本都是实至名归，但在后台也发生了一些小争议。









在美国近年暴力案件频传的氛围下，今年金球奖的现场治安更升级，除了扩大比佛利希尔顿大饭店周边的交通管制范围，会场到处都可见警察牵着警犬巡逻。典礼前一晚洛杉矶刚刚下过倾盆大雨，所幸典礼当天天公作美，阳光偶尔透出云层，当天一早工作人员前来紧锣密鼓地铺设红毯。









《波西米亚狂想曲》主创与皇后乐队成员 《波西米亚狂想曲》讲述了皇后乐队主唱“英国第一位亚裔摇滚巨星”弗雷迪·默丘里，从组团开始到之后15年的故事，精彩的音乐表演片段激发起观众的深深的怀旧情怀，虽然上映前媒体口碑一般，但影片上映后全球票房狂扫六亿美元，更是成为今年各家影视奖的宠儿，开春第一周就抱回金球奖最大奖项。



































后台吴珊卓被问到这个笑话，直说当晚满脑子都想着要把这个笑话讲出来，连拿奖后还没空开心，就是处心积虑要讲对这个笑点。