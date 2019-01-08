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这届金球奖或许无聊，但也不是没争议

《波西米亚狂想曲》炒导演风波再次被提

2019-01-08 18:10:54 来源：Mtime时光网

第76届金球奖已正式落幕，得奖者基本都是实至名归，但在后台也发生了一些小争议。

主持人吴珊卓和Andy Sanberg

       时光网洛杉矶讯 第76届金球奖颁奖典礼在洛杉矶当地时间1月6日盛大举办，获奖作品中有不少意外黑马，典礼上也有不少动人时刻，比如艾米莉·布朗特挽着年过90的迪克·范·戴克上台介绍获四项金球奖提名的《新欢乐满人间》的时候。

       今年的金球奖由双主持人吴珊卓和Andy Sanberg主持，两位在开场时调侃了众多在场的好莱坞一线明星，包括凭借《一个明星的诞生》获多项提名的布莱德利·库珀、喜剧天王金·凯瑞等人，都成为开场白中被开玩笑的对象，现场气氛热闹和谐。

       在美国近年暴力案件频传的氛围下，今年金球奖的现场治安更升级，除了扩大比佛利希尔顿大饭店周边的交通管制范围，会场到处都可见警察牵着警犬巡逻。典礼前一晚洛杉矶刚刚下过倾盆大雨，所幸典礼当天天公作美，阳光偶尔透出云层，当天一早工作人员前来紧锣密鼓地铺设红毯。

       今年金球奖得奖者基本都是实至名归，但最让大家惊讶的应属《波西米亚狂想曲》获得剧情类最佳影片大奖。 （宣布获奖之后，后台各国记者们不少人表示难以置信…但稍微讨论一下也发现其实合情合理，该片在欧洲十分受欢迎，皇后乐团当下受欢迎的程度依旧不减当年。）

《波西米亚狂想曲》主创与皇后乐队成员

       《波西米亚狂想曲》讲述了皇后乐队主唱“英国第一位亚裔摇滚巨星”弗雷迪·默丘里，从组团开始到之后15年的故事，精彩的音乐表演片段激发起观众的深深的怀旧情怀，虽然上映前媒体口碑一般，但影片上映后全球票房狂扫六亿美元，更是成为今年各家影视奖的宠儿，开春第一周就抱回金球奖最大奖项。

       不过这件事也再次掀起导演拍戏完成前两周被炒鱿鱼的话题，《波西米亚狂想曲》制作人与众主演们拿着金球奖奖杯到后台接受各国媒体采访时，制作人格拉汉姆·金被问到炒导演风波，他果断拒绝回答

       所幸皇后乐队贝斯手布莱恩·梅跳出来解围说：“不过，是个好问题。”另一位记者接着追问为什么不愿意讲换导演的事，获剧情类最佳男主角的拉米·马雷克跳出来说，今晚的重点是大家一起庆祝弗雷迪·默丘里的音乐成就：“弗雷迪·默丘里只有一个，没有任何事情能阻挡我们向他表达他应得的尊敬与爱戴。”

       另一个颇有争议的得奖电影，是改编自真人真事的《绿皮书》获得音乐/喜剧类最佳影片与最佳剧本两项大奖，获最佳男配角奖的马赫沙拉·阿里也拿到了自己的第二座金球奖奖杯。但是故事原型主人翁Don Shirley的家人曾批判影片不符合事实。



      《绿皮书》更有奥斯卡得奖演员奥克塔维亚·斯宾瑟加持出任制作人，各国记者除了问他对这项争议的看法，更有兴趣想知道他为什么走到幕后。奥克塔维亚·斯宾瑟十分有风度的坚持把舞台让出给其他主创，还直接下台与发问记者一对一畅聊，丝毫没有大明星架子。

       主持人吴珊卓也靠《嗜血娇娃》抱走电视类剧情类最佳女主角，一个晚上写下两项金球奖历史纪录：第一位亚裔主持人、第一位亚裔女演员获得电视类剧情类最佳女主角。首次主持的吴珊卓完全不忌讳自己的父母都出席了典礼，径直拿《我们这一天》的三位主演开黄腔，这应是当晚“风险最高”的笑话。



      后台吴珊卓被问到这个笑话，直说当晚满脑子都想着要把这个笑话讲出来，连拿奖后还没空开心，就是处心积虑要讲对这个笑点。

作者：Stephanie Wu   编辑：HAHA

关键词： 波西米亚狂想曲 绿皮书 吴卓珊
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