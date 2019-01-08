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韩庚新片《大侦探霍桑》撤档

原定1.18上映 同天上映电影还有10部

2019-01-08 21:24:23 来源：Mtime时光网

片方表示，由于技术原因，影片无法如期上映。
      时光网讯 今日，电影《大侦探霍桑》宣布撤档。该片原定1月18日上映，片方表示，由于技术原因，影片无法如期上映，“我们会慎重选择一个近期的最佳档期上映并尽快公布”。

      《大侦探霍桑》由周显扬执导，韩庚尹正张慧雯郭晓东领衔主演，刘嘉玲特别出演，冯嘉怡、罗家英、于洋、王梓轩、蔡文静等主演。改编自改小说《霍桑探案集》。

      目前定档1月18日的电影还有《掠食城市》、《一条狗的回家路》、《我想吃掉你的胰脏》、《战斗民族养成记》等10部电影。

   编辑：羊羊

关键词： 大侦探霍桑
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-1.0

导演：周显扬

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