2019-01-08 21:24:23 来源：Mtime时光网
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编辑：羊羊
导演：周显扬
主演：韩庚 尹正
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公众号口袋电影
5分钟前
第几次换挡了？
valentine
23分钟前
现在有些片子的定档，就好比是第一次宣传，然后接下来再定档就是第二次，后面可能还有第三次改档再定档，有些片子在影城的影讯上不知道出现几次了，最后等到真正上映了，发现啥都不是！
棵哇思机
27分钟前
我只一直记得了这部片子预告主角说的一句话: 简单的不做，复杂的不做… (▼ヘ▼#)真是哪个傻逼编剧写的台词
终究都是空
1小时前
这个档期挺好的虽然片子多但是没大片啊。要拖到年后感觉这片子更扑街。
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