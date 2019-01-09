2019-01-09 08:15:40 来源：Mtime时光网
"权游"最终季宣传片
编辑：SaSa
导演：艾伦·泰勒
主演：基特·哈灵顿
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主演：娜奥米·沃茨
S.J. Clarkson
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砍了臭樟树
2分钟前
没有华人，拉丁裔，政治不正确。大家一起抵制。。。
蛋壳93
8分钟前
必须要再次温习前几部
紅城世界
21分钟前
黑人真多
玄犀墨影
27分钟前
娜奥米·沃茨当年在金刚里惊为天人
太伋教我当影帝
34分钟前
这剧很血腥会带坏小孩子建议封杀
木之本樱
40分钟前
8000年，这文明进化可真够慢的。
FBI调查局32分钟前
你要知道，人类文明的大跃进也是工业革命之后才大幅加快的
黑雷晴轰
41分钟前
完了！更完了！女导演，圣母心。更没法看了。
JasonRobot
46分钟前
额，和正传的阵容差距有点大啊
Vonge
48分钟前
今年HBO令人期待的好剧不少啊，最想看的前三强：守望者、权游、巴里
章鱼Christopher
53分钟前
几千年前维斯特洛大陆就有这么多黑人，真是百花齐放文体两开花
九命神猫17秒前
毕竟盛夏群岛离维斯特洛也不算太远，而且那时应该已经有大陆之间的人口往来了
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