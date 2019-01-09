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"权力的游戏"前传公布导演&全卡司阵容

美剧"英雄"女导演操刀 娜奥米沃茨领衔主演

2019-01-09 08:15:40 来源：Mtime时光网

《权力的游戏》前传《权力的游戏：长夜》公布试播集导演和卡司全阵容。


　　时光网讯《权力的游戏》前传《权力的游戏：长夜》公布试播集导演和卡司全阵容。女导演SJ·克拉克森《豪斯医生》《吐司》）将担任导演兼执行制片人。



　　去年，SJ·克拉克森刚被任命为《星际迷航4》的导演，不过由于克里斯·海姆斯沃斯克里斯·派恩因片酬问题与派拉蒙谈崩，该片被暂时搁置了。考虑到导演的行程，可以推断《星际迷航4》一时半会儿拍不出来了。

　　SJ·克拉克有着丰富的英美剧经验，她此前参与执导过的著名剧集包括《豪斯医生》《英雄》《嗜血法医》《女子监狱》《杰茜卡·琼斯》《捍卫者联盟》《继承之战》等等。另外，她还是海伦娜·伯翰·卡特主演的口碑佳片《吐司》导演。

娜奥米·沃茨领衔主演


新公布阵容

　　除了此前公布的主演娜奥米·沃茨，新公布的演员阵容还包括娜奥米·阿基（《星球大战9》）、丹妮斯·高夫《柯莱特》）、杰米·坎贝尔·鲍尔《理发师陶德》）、乔基·亨莉《纳尼亚传奇》）、艾利克斯·夏普《派对搭讪秘诀》）等等。但具体角色都尚未宣布。

"权游"最终季宣传片

　　《权力的游戏》前传剧集的时间线设定在8000年前，应该是维斯特洛大陆文明初开的时期。所以，大家熟悉的龙妈、雪诺、小恶魔等角色是不会出现在这部前传剧集里。剧集的具体开机时间尚未公布。

　　《权力的游戏》最终季将于4月回归。

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 权利的游戏 前传 美剧 奇幻
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