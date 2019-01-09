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霸气！《阿丽塔》中文海报全阵容亮相

战斗天使阿丽塔挎刀矗立 罪恶之城见证重生

2019-01-09 09:54:17 来源：Mtime时光网

《阿丽塔：战斗天使》全新海报中，阿丽塔身披狂战士机甲手持大马士革刀矗立于海报中央霸气十足，一众主要角色也依次亮相。

全新中文海报

　　时光网讯 由科幻电影大师詹姆斯·卡梅隆编剧及监制、鬼才导演罗伯特·罗德里格兹执导的科幻动作视效巨制《阿丽塔：战斗天使》已确定引进内地。近日官方发布一张全新海报，大气磅礴又不失科技感的未来世界中，是阿丽塔重生并走上战斗之路的种种场景，阿丽塔身披狂战士机甲手持大马士革刀矗立于海报中央霸气十足，一众主要角色也依次亮相。

新海报展现科幻感 
众阵容同框见证阿丽塔成长

　　《阿丽塔：战斗天使》根据日本漫画家木城雪户的漫画《铳梦》改编。未来的26世纪，一个半机械少女残躯被依德医生捡回后重获新生，改造人医生依德为她取名为阿丽塔。失去记忆的阿丽塔偶然间发现自己拥有超强的战斗能力，在接连不断的战斗中她迅速成长，并开启探寻身世之谜的史诗级冒险。

　　海报中，阿丽塔身披狂战士机甲手持大马士革刀矗立于中央，眼神坚定，顶天立地攻气十足。一众角色，如阿丽塔的美好初恋雨果，她的导师与养父依德医生，反派扎潘，维克特，妮西亚也依次亮相。

日本海报沿用同样的设计

　　背景中恢弘的天空城宛如天堂一般，与之截然相反的正是阿丽塔的重生之地钢铁城，密密麻麻杂乱无章的建筑成为罪恶的温床，这里将是阿丽塔作为新手开启闯关模式的初级地图。

　　海报中向上是她为之战斗的目标，向下则是她熬炼自己的死亡球赛场。种种场景与人物，共同见证了宇宙最强战力少女的成长，而她能否在这场看似不可能完成的任务中拿下S级战绩，值得期待。

　　影片将于2月14日北美上映，国内上映指日可待，敬请期待。

   编辑：Joker

关键词： 阿丽塔
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