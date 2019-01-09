《海上浮城》终极预告&海报双发，邬君梅、杨皓宇、李梦、李淳神态各异横立于一座浮城之中，将人物立于世间的艰辛展现得淋漓尽致。





此次曝光的终极海报整体为独特的横向构图，整座城如蜃楼般横立世间。高耸的东方明珠等城市缩影与破旧的蓝色双层小洋房、正在工作的挖掘机形成强烈对比，模糊的城乡交界将海报一分为二。独特的构图及设计，不仅十分贴合影片“魔幻现实主义”的表达，与城市一同悬立的主人公们似乎也将社会生活中的艰难与危险体现出来。





预告片中，四人之间彼此交织的人物关系缓缓展开。伴随着画外音“他只是这个地区成百上千受到影响的人之一，他没能力支付处理死猪的费用。”一场由死猪引发的“多米诺骨牌效应”的故事逐渐呈现在观众面前。





邬君梅饰演王招娣





老王（杨皓宇饰演）借贷被骗，恰逢养的猪也莫名死去，为了生存他向妹妹王招娣（邬君梅饰演）、儿子王振（李淳饰演）求助，而他们也有着自己的无奈……在这支预告片中，剧情的矛盾冲突也逐渐显露：王招娣的房子被砸、老王神情颓败的瘫坐在地上喝闷酒、富二代夏夏（李梦饰演）意外车祸、王振一脸悲愤地骑着自行车在马路上狂奔……预告片在展现这些惊心动魄的画面同时，抛出了更多的悬念。









杨皓宇饰演老王





身为监制的贾樟柯也是中国现实主义题材电影的代表人物，曾执导《山河故人》《江湖儿女》等优秀电影作品。再加上几位实力派演员加盟，使《海上浮城》更切中要害，将社会的忧患和温暖，小人物的生存与挣扎都真切的呈现出来。





《海上浮城》由著名导演贾樟柯监制，华纳DC电影首位华裔女导演阎羽茜编剧并执导，邬君梅、杨皓宇、李梦、李淳主演，将于1月25日登陆全国院线。





李淳 饰王振