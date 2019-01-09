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港片溃败！2018香港电影市场排行榜出炉

前十强不见华语片 《复仇者联盟3》过亿登顶

2019-01-09 09:50:56 来源：Mtime时光网

2018的香港电影市场，不仅仅是好莱坞电影厉害，韩国电影也表现出色，《与神同行》两部作品都入围香港电影市场年度前十，风头正劲。
　　时光网讯 2018年香港电影市场票房排行榜出炉，很遗憾，票房前十名的电影中都没有香港电影的名字，港产片依旧是逆境求生，面对海外电影的强大吸金实力，港产片节节败退，再也没有1980~1990年代的风光了。

　　闲言少叙，2018香港电影票房排行榜如下——
4、《黑豹》6331万
7、《海王》5507万
8、《死侍2》5460万

　　2018十强榜单中，几乎都是好莱坞电影，漫威和DC的超级英雄电影占据半壁江山。《复仇者联盟3》收入达到1.53亿港币，这是漫威电影在香港市场的最高票房纪录，在香港总人口700万的环境中，1.53亿港币的票房成绩着实惊人。

　　在香港电影市场的历史上，票房过亿港币的电影仅有《泰坦尼克号》《阿凡达》《钢铁侠3》等少数几部，现在又多了一部《复仇者联盟3》。

　　不仅仅是好莱坞电影厉害，韩国电影也表现出色，《与神同行》两部作品都入围香港电影市场年度前十，风头正劲。

　　因为华语片（其中包含港产片）在2018年都没有挤入前十，所以单列一个华语片在香港电影市场的票房前十，名单如下——
2、《无双》3441万
5、《捉妖记2》1609万

　　华语片在香港电影市场没有票房过亿的纪录出现，华语片在香港电影市场历史票房前五位是——
1、《寒战2》6680万
3、《功夫》6127万
5、《叶问3》6036万

　　对比来看，好莱坞已经完全在香港占据主导地位，华语片在香港电影市场先不说打败好莱坞，先要努力达到1亿港币的票房纪录再说吧。香港电影市场不是没有空间，而是好莱坞等海外片吸引了更多的观众。

　　回顾下1990年的票房排行榜，忆往昔的辉煌——
1、《赌圣》4132万
2、《赌侠》4034万
7、《秦俑》2099万
10、《吉星拱照》 2029万

　　1990年是周星驰崛起的一年，在这份十强榜单中，好莱坞电影仅有《风月俏佳人》《人鬼情未了》2部片，港产片明显是主流地位。港产片曾经风光无限过，不过那也都是过去了。

作者：崔汀   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 香港电影 2018香港电影市场 复仇者联盟3 栋笃特工 黑豹 无双 张天志
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