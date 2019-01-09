时光网讯 2018年香港电影市场票房排行榜出炉，很遗憾，票房前十名的电影中都没有香港电影的名字，港产片依旧是逆境求生，面对海外电影的强大吸金实力，港产片节节败退，再也没有1980~1990年代的风光了。





闲言少叙，2018香港电影票房排行榜如下——





2018十强榜单中，几乎都是好莱坞电影，漫威和DC的超级英雄电影占据半壁江山。《复仇者联盟3》收入达到1.53亿港币，这是漫威电影在香港市场的最高票房纪录，在香港总人口700万的环境中，1.53亿港币的票房成绩着实惊人。













因为华语片（其中包含港产片）在2018年都没有挤入前十，所以单列一个华语片在香港电影市场的票房前十，名单如下——





华语片在香港电影市场没有票房过亿的纪录出现，华语片在香港电影市场历史票房前五位是——





对比来看，好莱坞已经完全在香港占据主导地位，华语片在香港电影市场先不说打败好莱坞，先要努力达到1亿港币的票房纪录再说吧。香港电影市场不是没有空间，而是好莱坞等海外片吸引了更多的观众。





回顾下1990年的票房排行榜，忆往昔的辉煌——





1990年是周星驰崛起的一年，在这份十强榜单中，好莱坞电影仅有《风月俏佳人》《人鬼情未了》2部片，港产片明显是主流地位。港产片曾经风光无限过，不过那也都是过去了。



