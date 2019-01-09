彼得·杰克逊打造的全新科幻史诗《掠食城市》发布“传奇再现”版特辑，展示电影中的未来宏大世界观，得到原著作者点赞。









菲利普·雷夫花费了七年时间写出了《掠食城市》第一部，这部备受好评的小说获得了《卫报》的儿童科幻奖、《洛杉矶时报》的书籍奖、儿童图书金奖和蓝色彼得图书奖，并入围了著名的科斯塔图书奖，后来逐渐形成了《掠食城市》四部曲：《掠食城市》、《罪孽赏金》、《邪恶装置》和《黑暗平原》。





《掠食城市》的故事讲述了在世界遭遇战争的数百年后，幸存的人类在巨轮之上建造了可以移动的牵引城市，为了掠夺资源，城市间展开了激烈吞食与厮杀。彼得·杰克逊的编剧团队在原著小说的基础上进行了更加成人化的改编，并达成了共识：既要保存故事创意上的新颖，还要用一个真情实感的人性故事来维系，最终的目标是打造一个极具吸引力的故事，让观众在座椅上越来越往屏幕上凑。





有了好的故事之后，如何在大银幕上完美还原这个未来世界成了另外一个挑战。在这一点上，“史诗专业户”彼得·杰克逊借鉴了打造“中土世界”时的成功经验，那就是尽量真实。为了最大化地呈现出真实可信的效果，团队实地搭建了70多个布景，并且运用了3D建模和绿幕拍摄等手段做结合。除了宏伟的外部建筑，内部的陈设与道具也极其讲究细节，幕后团队不仅以近乎360度的视角构建了一个规模庞大的伦敦城布景，更是添加了不少现实伦敦城的地标性元素，尽最大可能地让布景真实可信，比如圣保罗大教堂。





最终的呈现效果也得到了原著作者菲利普的高度称赞：“它和我想象中的惊人地相似，而与我想象不一致的地方，则是更好。”





《掠食城市》由美国环球影业出品，将于1月18日全国震撼上映。



