时光网讯
由执导过《指环王》
《霍比特人》系列的导演彼得·杰克逊打造的全新科幻史诗巨制《掠食城市》今日发布“传奇再现”版特辑，彼得·杰克逊携编剧及原著小说作者菲利普·雷夫亮相，揭秘选择《掠食城市》
进行拍摄的幕后原因。惊险刺激的特辑画面展示了电影中的未来宏大世界观，牵引城市厮杀掠夺的视觉奇观与人类史诗大战震撼来袭。
特辑向观众们揭秘了彼得·杰克逊团队为何会在《指环王》取得成功后选择《掠食城市》作为下一个开发的项目。彼得·杰克逊
坦言自己拍电影的目的是为了让观众在大银幕上领略从未看过的东西，而在他眼中，菲利普·雷夫创造的《掠食城市》四部曲就是这样的传奇系列。
菲利普·雷夫花费了七年时间写出了《掠食城市》第一部，这部备受好评的小说获得了《卫报》的儿童科幻奖、《洛杉矶时报》的书籍奖、儿童图书金奖和蓝色彼得图书奖，并入围了著名的科斯塔图书奖，后来逐渐形成了《掠食城市》四部曲：《掠食城市》、《罪孽赏金》、《邪恶装置》和《黑暗平原》。
《掠食城市》的故事讲述了在世界遭遇战争的数百年后，幸存的人类在巨轮之上建造了可以移动的牵引城市，为了掠夺资源，城市间展开了激烈吞食与厮杀。彼得·杰克逊的编剧团队在原著小说的基础上进行了更加成人化的改编，并达成了共识：既要保存故事创意上的新颖，还要用一个真情实感的人性故事来维系，最终的目标是打造一个极具吸引力的故事，让观众在座椅上越来越往屏幕上凑。
有了好的故事之后，如何在大银幕上完美还原这个未来世界成了另外一个挑战。在这一点上，“史诗专业户”彼得·杰克逊借鉴了打造“中土世界”时的成功经验，那就是尽量真实。为了最大化地呈现出真实可信的效果，团队实地搭建了70多个布景，并且运用了3D建模和绿幕拍摄等手段做结合。除了宏伟的外部建筑，内部的陈设与道具也极其讲究细节，幕后团队不仅以近乎360度的视角构建了一个规模庞大的伦敦城布景，更是添加了不少现实伦敦城的地标性元素，尽最大可能地让布景真实可信，比如圣保罗大教堂。
最终的呈现效果也得到了原著作者菲利普的高度称赞：“它和我想象中的惊人地相似，而与我想象不一致的地方，则是更好。”
《掠食城市》由美国环球影业出品，将于1月18日全国震撼上映。