特辑中一众素人亮相。房间面积狭小、居住环境恶劣、房租价格昂贵似乎是大家都在面对的问题，大家被生活击退、为现实反抗，却还在坚持打拼。





在电影《家和万事惊》的情节设定中，吴镇宇、袁咏仪、张达明、吴肇轩和蔡颂思饰演的一家人是一个生活在繁华都市的平凡家庭，因为常年要还房贷的问题，一家人过着节衣缩食的生活，然而遥遥无期的房贷年限和高昂的费用依然沉重的压在一家上的身上，这也成为了一家人平时争吵和焦虑的源头。





















“截止2018年，我国流动人口规模已经达到2.5亿，其中67.3%的人群通过租赁房屋来居住。根据中国主要地产经纪公司的一项调研报告，全国主要35个城市房价与收入的比例是10:2，在大城市则更高。”这些扎心的数据出现在“钱房赛跑”情感特辑中，让人不禁扪心自问：我们住的卧室有多少平米？从蜗居到适居，还要等多久？





特辑中一众素人亮相。房间面积狭小、居住环境恶劣、房租价格昂贵似乎是大家都在面对的问题，大家被生活击退、为现实反抗，却还在坚持打拼。在他们许下的愿望里，也都是希望房价涨的不要那么快，希望自己赚钱的速度可以追上租金的涨幅，希望房子不要成为家庭的负担，提高幸福感。