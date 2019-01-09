《罗宾汉：起源》卡司阵容强大，但讲述这么一个经典故事时，主创团队明显显得心有余力不足。





作为一个讲述劫富济贫的侠盗英雄的起源电影，与过去六部真人动画电影相比，《罗宾汉：起源》虽然卡司阵容强大，表演生动，打斗场景与特效画面效果达标，但是故事缺乏吸引人的焦点，呈现出的结果就像是面前摆了一桌优质原料，却因为配方比例不对打出的一杯令人难以下咽的走味综合果汁。





《罗宾汉：起源》以罗宾与玛丽安（伊芙·休森饰演）邂逅相恋为开始，但罗宾才是却被征招入伍，被迫加入了十字军东征的战争。四年后罗宾因伤返家，却发现家乡陷入一片贪腐与罪恶，玛丽安更因被骗告知罗宾战死沙场，嫁给了民意斗士威尔（詹米·多南饰演）。





深受打击的罗宾被战场相识的小约翰（杰米·福克斯饰演）说服，决定把自己的弓箭与格斗天赋用在对抗贪腐的诺丁汉警长（本·门德尔森饰演）身上以及其身后更为邪恶的阴谋。

影片剧照































服装设计上，本·门德尔森饰演的大反派诺丁汉警长以一席灰绿色长风衣及整齐油头亮相，塔伦·埃格顿的衣着打扮风格则极具现代感，与故事设定的13世纪年代背景显的格格不入。电影里中世纪场景更是缺乏真实可信感，看起来最多称得上像是以罗宾汉为主题的游乐园。





即使如此，电影的枪林弹雨、武器主打弓箭的别出心裁的动作场面以及影片的强大卡司阵容和精湛演技，让这部影片仍然具有足够的魅力去吸引观众走进影院。