作为一个讲述劫富济贫的侠盗英雄的起源电影，与过去六部真人动画电影相比，《罗宾汉：起源》虽然卡司阵容强大，表演生动，打斗场景与特效画面效果达标，但是故事缺乏吸引人的焦点，呈现出的结果就像是面前摆了一桌优质原料，却因为配方比例不对打出的一杯令人难以下咽的走味综合果汁。
《罗宾汉：起源》以罗宾与玛丽安（伊芙·休森饰演）邂逅相恋为开始，但罗宾才是却被征招入伍，被迫加入了十字军东征的战争。四年后罗宾因伤返家，却发现家乡陷入一片贪腐与罪恶，玛丽安更因被骗告知罗宾战死沙场，嫁给了民意斗士威尔（詹米·多南饰演）。
深受打击的罗宾被战场相识的小约翰（杰米·福克斯饰演）说服，决定把自己的弓箭与格斗天赋用在对抗贪腐的诺丁汉警长（本·门德尔森饰演）身上以及其身后更为邪恶的阴谋。
“蛋蛋” 塔伦·埃格顿的罗宾汉有别2010年罗素·克劳
、1986年肖恩·康纳利
版本的大胡子罗宾汉形象，比着1991年凯文·科斯特纳
版的罗宾汉更有一股迷人的稚气。塔伦·埃格顿动作场面身手矫健，干净利落。假扮王储反派阵容的一场戏成了全片亮点。
本·门德尔森
饰演的大反派诺丁汉警长虽然是个坏道骨子里的大反派，但角色性格塑造和人物逻辑把握的也是足够能说服观众。当诺丁汉警长回忆自己的凄凉成长经历时，门德尔森眼神中透露着时事弄人的无奈。杰米·福克斯饰演罗宾汉的搭档约翰，他的演出也是烘托全片气氛的不可或缺的重要元素。
此外，电影对动作与爆破场面的处理也可圈可点。初次指导电影的奥托·巴瑟斯特，将打斗场面塑造出了暑期好莱坞大片的风格。影片中的慢动作惊险闪躲镜头，很有《黑客帝国》
、《速度与激情》
的味道。电影本身节奏紧凑，但是有不少正经的台词与特定桥段，让人感觉只是为了带到下一个动作爆破场面而设计，多少显得有些刻意。
在讲述这么一个经典故事时，《罗宾汉：起源》
打了一场安全牌，主创把影片创意发挥在发妆服装设计等视觉呈现上，但令人遗憾的是，这个“混搭风格”效果呈现不佳，反而会让人对影片发生的故事产生年代错乱感。
服装设计上，本·门德尔森饰演的大反派诺丁汉警长以一席灰绿色长风衣及整齐油头亮相，塔伦·埃格顿的衣着打扮风格则极具现代感，与故事设定的13世纪年代背景显的格格不入。电影里中世纪场景更是缺乏真实可信感，看起来最多称得上像是以罗宾汉为主题的游乐园。
即使如此，电影的枪林弹雨、武器主打弓箭的别出心裁的动作场面以及影片的强大卡司阵容和精湛演技，让这部影片仍然具有足够的魅力去吸引观众走进影院。