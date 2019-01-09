时光网讯
MCU很快会迎来它最强大的超级英雄之一——饰演尼克·弗瑞的塞缪尔·杰克逊
近日与外媒确认，在3月8日国际妇女节当天全美公映的《惊奇队长》
中，由布丽·拉尔森
饰演的卡罗尔·丹弗斯会与漫画中不同，她具有穿越时空的能力，这也为她在《复仇者联盟4：终局之战》
中的出现做了铺垫。
“惊奇队长是漫威电影宇宙中最强的角色，”塞缪尔解释说，“《复联3》
中，大家都面对了非常非常强硬的对手，我们知道我们需要像灭霸一样的人，我们会发现她有多强大，能做什么事儿。她是MCU中为数不多可以穿越时空的人。”
《复联4》片场照中出现的“纽约之战”发生在2012年
如果局长没有（像罗素兄弟一样）在溜粉，也许这也能让观众们信服，为什么惊奇队长的角色可以在20年后的“复联4”期间出现，还能解释被灭霸响指化成灰的英雄们，都是怎么“起死回生”的。此前曝光的《复联4》片场照中，我们还看到过第一部《复仇者联盟》
中，“纽约之战”的场景。加上《蚁人2：黄蜂女现身》
中提到过的“时间漩涡”（time vortexes），简直是让人浮想联翩。
《惊奇队长》
3月8日公映，《复联4》4月26日公映，希望中国内地尽快（同步，如果有可能的话）定档。