网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

塞缪尔杰克逊：惊奇队长会时间穿越

“她是MCU最强角色” 局长是在溜粉么？

2019-01-09 11:10:02 来源：Mtime时光网

在《惊奇队长》中饰演妮可·弗瑞的塞缪尔·杰克逊近日说，惊奇队长是MCU中最强大的英雄，还会时空穿越。当然了，这话有多少可信度，我们也不知道。


　　时光网讯　MCU很快会迎来它最强大的超级英雄之一——饰演尼克·弗瑞的塞缪尔·杰克逊近日与外媒确认，在3月8日国际妇女节当天全美公映的《惊奇队长》中，由布丽·拉尔森饰演的卡罗尔·丹弗斯会与漫画中不同，她具有穿越时空的能力，这也为她在《复仇者联盟4：终局之战》中的出现做了铺垫。

　　“惊奇队长是漫威电影宇宙中最强的角色，”塞缪尔解释说，“《复联3》中，大家都面对了非常非常强硬的对手，我们知道我们需要像灭霸一样的人，我们会发现她有多强大，能做什么事儿。她是MCU中为数不多可以穿越时空的人。”


《复联4》片场照中出现的“纽约之战”发生在2012年

　　如果局长没有（像罗素兄弟一样）在溜粉，也许这也能让观众们信服，为什么惊奇队长的角色可以在20年后的“复联4”期间出现，还能解释被灭霸响指化成灰的英雄们，都是怎么“起死回生”的。此前曝光的《复联4》片场照中，我们还看到过第一部《复仇者联盟》中，“纽约之战”的场景。加上《蚁人2：黄蜂女现身》中提到过的“时间漩涡”（time vortexes），简直是让人浮想联翩。

　　《惊奇队长》3月8日公映，《复联4》4月26日公映，希望中国内地尽快（同步，如果有可能的话）定档。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 惊奇队长 塞缪尔·杰克逊 布丽·拉尔森 MCU 漫威
关注时光网微信

相关电影/影人

惊奇队长

惊奇队长 (2019)

0.0

导演：安娜·波顿

主演：布丽·拉尔森

在线播放

复仇者联盟4：终局之战

复仇者联盟4：终局之战 (2019)

0.0

导演：安东尼·罗素

主演：小罗伯特·唐尼

在线播放

塞缪尔·杰克逊

塞缪尔·杰克逊

Samuel L. Jackson

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

布丽·拉尔森

布丽·拉尔森

Brie Larson

职业：演员 | 导演

查看影人作品  >

显示更多∨

相关文章

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

"惊奇队长""沙赞""哥斯拉"超多新剧照!

"今日美国"发布一大波好莱坞新片全新物料!

43
外媒《今日美国》一口气发布了来自42部欧美新片的全新剧..
2

第76届金球奖颁奖礼红毯星光熠熠

冰蓝色Gaga超大裙摆抢镜 孕中艾米艳光照人

104
金球奖颁奖礼红毯星光熠熠，冰蓝色Gaga拖着超大号裙摆十..
3

周星驰《新喜剧之王》发首款预告

女主角浮出水面 王宝强：应该死不瞑目

《新喜剧之王》拜年图、全新海报，首款预告片三连发
4

第76届金球奖颁奖典礼精彩瞬间

"橡皮人"贝尔瘦回来了 吴珊卓又领奖又主持

46
第76届金球奖颁奖典礼进行中......
5

嫁了！克拉拉宣布与企业家低调结婚

婚纱写真甜蜜曝光 1月6日在美国办非公开婚礼

24
克拉拉宣布与圈外企业家低调结婚，两人相恋一年感情一直..

查看更多