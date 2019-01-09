身着红蓝战服、头戴头盔的惊奇队长摆出了经典的飞行动作。





此次，IMAX版本更加值得期待的一个重要原因是，和一般银幕相比，在IMAX大银幕上，部分精选的场景画面将会上下延展，扩展至1.9:1的全画幅比例，这意味着观众将看到多达26%的精彩画面内容，每一帧画面都将有更辽阔的视野来呈现出《惊奇队长》更多的精彩内容。在IMAX影厅，观众将能身临其境地尽情体验到IMAX 3D版《惊奇队长》的“大有不同”。





《惊奇队长》的故事背景设置在上世纪90年代，惊奇队长卡罗尔·丹弗斯18岁就加入美国空军，后成为美国空军的功勋军人。机缘巧合之下，卡罗尔认识了第一代惊奇队长威尔，这位惊奇队长的故乡是外星球克里帝国，卡罗尔在克里帝国被宇宙能量束击中，从而获得了光速飞行、能量爆炸、超人类强健等超能力。影片将在北美于3月8日上映。