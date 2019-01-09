由奥斯卡影后布丽·拉尔森
主演，塞缪尔·杰克逊
、裘德·洛
、李·佩斯
等巨星倾情加盟，漫威宇宙首部以女性为主角的超级英雄电影《惊奇队长》
今日发布一幅IMAX专属海报，身着红蓝战服、头戴头盔的惊奇队长摆出了经典的飞行动作，在浩瀚的宇宙背景之下，一飞冲天的她散发着酷炫耀眼的光芒和不可抵挡的霸气，让观众更加期待这位最强女英雄在IMAX大银幕上爆表的战斗力。
此次，IMAX版本更加值得期待的一个重要原因是，和一般银幕相比，在IMAX大银幕上，部分精选的场景画面将会上下延展，扩展至1.9:1的全画幅比例，这意味着观众将看到多达26%的精彩画面内容，每一帧画面都将有更辽阔的视野来呈现出《惊奇队长》更多的精彩内容。在IMAX影厅，观众将能身临其境地尽情体验到IMAX 3D版《惊奇队长》的“大有不同”。
《惊奇队长》的故事背景设置在上世纪90年代，惊奇队长卡罗尔·丹弗斯18岁就加入美国空军，后成为美国空军的功勋军人。机缘巧合之下，卡罗尔认识了第一代惊奇队长威尔，这位惊奇队长的故乡是外星球克里帝国，卡罗尔在克里帝国被宇宙能量束击中，从而获得了光速飞行、能量爆炸、超人类强健等超能力。影片将在北美于3月8日上映。