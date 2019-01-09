《一吻定情》新海报“满脑都是你”，帅气高冷的直树，活泼可爱的湘琴，配上甜甜的情话，青春爱恋的甜蜜气息迎面而来。









如何演绎好江直树这样一位“万人迷”的天才学霸，王大陆提前做了不少功课。把原版漫画从头读到尾，王大陆发现“他不会讲废话，做任何事情都是笃定的”。但在被湘琴猛追的过程中，王大陆也看到了江直树的可爱一面，也坦言“自己会让大家看到有点不一样的东西出现。”





从《我的少女时代》到《一吻定情》，看着王大陆成长起来的陈玉珊，这次对“江直树”的学霸形象也十分严格，不仅专门请来数学指导为王大陆讲解戏中的数学题，要求王大陆能流畅的写出解题步骤，并从头到尾讲给大家听，还要让王大陆照着老师写的“标准字”一笔一笔练习，直到像是江直树写出的字。





不同于江直树的学霸人设，林允饰演的原湘琴更像是生活在我们身边的平凡女生。而这样一个看起来笨笨的女生，追求一个遥不可及的男神需要多大的勇气与毅力，也让林允直言“湘琴真的好厉害”。在女追男的路上，湘琴做了许多看起来傻傻的事，但在林允眼中那是因为“真的很爱，也真的很甜”。

编辑：隐饮