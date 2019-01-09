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编剧黄金周大会“链接”网络文学改编

首届华语网络文学IP价值论坛召开

2019-01-09 11:31:41 来源：Mtime时光网

论坛指出：华语网络文学正直面新的拐点。从泛文娱概念战略布局，到新文娱全产业链，再到大文创全价值链，超级IP时代正在进入风口重心的大转移。


　　时光网讯  1月8日，“连接宇宙——首届华语网络文学IP价值论坛”在北京朝阳规划艺术馆召开。论坛指出：华语网络文学正直面新的拐点。从泛文娱概念战略布局，到新文娱全产业链，再到大文创全价值链，超级IP时代正在进入风口重心的大转移。

　　中国青年出版总社党委书记、社长皮钧发表“华语网络文学IP价值新时代”主题演讲。他表示：近十年来，网络文学已经像互联网本身一样，完全创出一个自己的空间领域来。它既有这个时代独有的特征，也有一切时代的基本特征。

　　皮钧、中国作家协会网络文学首席专家肖惊鸿、第一届华语编剧黄金周大会组委会秘书长杨丽君分别主持了3场主题演讲。知名影视制作人李小琬、网络作家蒋胜男《芈月传》）、匪我思存《寂寞空庭春欲晚》《佳期如梦》）、骠骑（《龙渊》）、编剧林夕（《创客时代》）等畅谈了对网络文学作品新形态的期望。



　　在短暂的午休之后，“连接宇宙——首届华语网络文学IP价值论坛”下半场，在爱奇艺文学总编辑杨勇《进击的网络文学》的演讲中拉开序幕。

　　同时，大会发布了首届华语网络文学年度TOP100大盘点，推出了十大TOP10榜单。最后，“中国青年网络作家IP孵化计划”重点项目战略发布与启动仪式举行，助力网络文学创作。

   编辑：hello王小羊

关键词： 网络文学 论坛
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