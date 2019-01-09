论坛指出：华语网络文学正直面新的拐点。从泛文娱概念战略布局，到新文娱全产业链，再到大文创全价值链，超级IP时代正在进入风口重心的大转移。







时光网讯 1月8日，“连接宇宙——首届华语网络文学IP价值论坛”在北京朝阳规划艺术馆召开。论坛指出：华语网络文学正直面新的拐点。从泛文娱概念战略布局，到新文娱全产业链，再到大文创全价值链，超级IP时代正在进入风口重心的大转移。





中国青年出版总社党委书记、社长皮钧发表“华语网络文学IP价值新时代”主题演讲。他表示：近十年来，网络文学已经像互联网本身一样，完全创出一个自己的空间领域来。它既有这个时代独有的特征，也有一切时代的基本特征。













在短暂的午休之后，“连接宇宙——首届华语网络文学IP价值论坛”下半场，在爱奇艺文学总编辑杨勇《进击的网络文学》的演讲中拉开序幕。





同时，大会发布了首届华语网络文学年度TOP100大盘点，推出了十大TOP10榜单。最后，“中国青年网络作家IP孵化计划”重点项目战略发布与启动仪式举行，助力网络文学创作。