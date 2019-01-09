张韶涵献唱《熊出没·原始时代》主题曲，同时该片的三张“守望”版国际海报曝光。





此次发布的暖心主题曲《三万年之前》的MV，曝光了全新电影画面。伴随着张韶涵明亮空灵的歌声，梦幻蝴蝶载着“熊强组合”穿越回到三万年之前，拉开奇幻冒险之旅的序幕。仰天长啸的猛犸象、游在钻石海的巨龟，排排坐的熊猫宝宝……恢弘的原始时代风貌，在眼前一一展开。





在浩瀚星空下，小狼女飞飞仰望夜空，在繁星之中看到小时候的自己与哥哥在玩耍；渺小的熊大和小狼女坐在断崖边遥望眼底的广阔原始丛林。熊大陪着小狼女飞飞跋山涉水，一路成长，教会了飞飞勇敢的真谛。





从《隐形的翅膀》到《三万年之前》，张韶涵用她温暖又充满力量的天籁之音诉说着“三万年之前”相遇的美好，陪伴的珍贵，让整首歌饱含温暖与治愈的能量，给原本就暖心的《熊出没·原始时代》再添融融暖意。





与主题曲同步发布的，还有三张“守望”主题的国际版海报。每张海报的中心，都是一位电影主角眺望远方、守护心愿的背景。熊大、熊二、光头强戏剧张力十足，显然是要开始一段华丽的冒险。海报上还有种类繁多、茂密多姿的原始植物，呈现出原始世界的壮丽宏伟。三张海报选择以“守望”为主题，不仅传达出影片“守护与勇敢”的正能量主题，更进一步呼应了春节期间观众对阖家团聚的盼望。





《熊出没·原始时代》将于2019年2月5日大年初一全国公映。

编辑：YY