第76届金球奖颁奖典礼结束后，主办方在比佛利希尔顿酒店举办了一场盛大的派对，有众多与会明星出席，时光网记者也去往了现场。





事实上，当晚的活动远没有结束，众多明星和他们一同前来的同伴随后在比佛利希尔顿酒店参加了各式各样的庆祝party。时光网记者Brent Simon和Stephanie Wu也在现场参与了活动，并记录下了当晚的一些有趣瞬间。















8:35pm: 理查·基尔带领着自己的同伴们绕开了一滩洒在地上的积水，并绅士地挽扶着一位女士的胳膊。







（说，水是不是你俩洒的）









8:55pm:同样是在HBO的派对上，曾在美国总统唐纳德·特朗普班底中短暂任职过的前白宫通讯联络办公室主任安东尼·斯卡拉穆奇突然现身，旁观者看见他之后几乎都是一副不解的表情，没人确切知道他为什么会在这里。









































9:45pm: 好莱坞外国记者协会的官方聚会已经没有太多人了，虽然背景音乐在放着国说唱界教父2Pac的《California Love》，但跳舞的人并不多。





10:00pm: 泰勒·斯威夫特出现在Netflix的派对上，这并不稀奇，因为她刚刚在Netflix平台上发布了有关于她的“举世盛名”巡回演唱会的纪录片。

















10:33pm: 阿莉尔·凯贝尔出现在华纳的派对上，被朋友的笑话逗得哈哈大笑。



























12:10am: 迈克尔·b·乔丹给几个迷路的宾客指了去往华纳派对的路线，然后宾客们回了一句“ Wakanda forever! ”来表达自己的谢意。



