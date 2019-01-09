时光网洛杉矶讯
第76届金球奖于当时时间1月6日（周日）晚8点20分在洛杉矶正式落下帷幕，《波西米亚狂想曲》
和《绿皮书》
成为当晚的两大赢家。
事实上，当晚的活动远没有结束，众多明星和他们一同前来的同伴随后在比佛利希尔顿酒店参加了各式各样的庆祝party。时光网记者Brent Simon和Stephanie Wu也在现场参与了活动，并记录下了当晚的一些有趣瞬间。
8:35pm: 理查·基尔带领着自己的同伴们绕开了一滩洒在地上的积水，并绅士地挽扶着一位女士的胳膊。
（说，水是不是你俩洒的）
8:48pm:
在HBO的庆功派对上，有一个临时搭建的舞池，劳拉·邓恩
从这里漫步而过，她的脸上带着大大的友好的笑容，在她身后有人紧跟着帮她把裙摆提了起来，以防礼服拖在地板上。这段时间里刚有过一阵零零星星的降雨，不过只持续了10来分钟。
8:55pm:同样是在HBO的派对上，曾在美国总统唐纳德·特朗普班底中短暂任职过的前白宫通讯联络办公室主任安东尼·斯卡拉穆奇突然现身，旁观者看见他之后几乎都是一副不解的表情，没人确切知道他为什么会在这里。
8:59pm:
在福斯和福斯探照灯的联合派对上，有一群人挤在入口处，泰勒·斯威夫特
被人群困在了侧门，保安们立刻护送她进了会场左边的一个私人隔间，泰勒的新男友、《比利·林恩的中场战事》
男主角乔·阿尔文
在那里等她。房间外面有私人保镖守着，以防有人过来拍照。
9:00pm:
与此同时，在附近华尔道夫酒店举办的Netflix派对上，本·斯蒂勒
和女儿在签到处现身。女演员帕特丽夏·阿奎特
当晚凭借《逃离丹尼莫拉》
获得了电视类-迷你剧/电视电影最佳女主角，这部剧的导演正是本·斯蒂勒。
9:05pm:
回到HBO的派对上，今年凭借《继承之战》获得金球奖电视类最佳男配提名的基南·卡尔金
正在和制作人杰西·阿姆斯特朗
开心地聊天；《巴里》
的主演亨利·温克勒
也在很礼貌地和参加派对的人交谈。现场播放的音乐基本都是迈克尔·杰克逊、Kool & The Gang乐队和布鲁诺·马尔斯的作品，那位身材矮小、留着鸡冠头的DJ给人留下了很深的印象。
9:15pm:
再来看此时的Netflix派对，威廉·达福
和一群来宾们混在一起，还有一小撮人想和他合影。
9:25pm:
Netflix的派对上，《罗马》
女主角雅利扎·阿巴里西奥身穿淡蓝色礼服，在舞池中展示着自己的舞姿。
9:45pm: 好莱坞外国记者协会的官方聚会已经没有太多人了，虽然背景音乐在放着国说唱界教父2Pac的《California Love》，但跳舞的人并不多。
10:00pm: 泰勒·斯威夫特出现在Netflix的派对上，这并不稀奇，因为她刚刚在Netflix平台上发布了有关于她的“举世盛名”巡回演唱会的纪录片。
10:33pm: 阿莉尔·凯贝尔出现在华纳的派对上，被朋友的笑话逗得哈哈大笑。
10:40pm:
在福斯的派对上，《波西米亚狂想曲》
的片段在背景墙上播放着，似乎是在展示他们对这部电影的成功是多么的骄傲。台下，电影的演员和几位皇后乐队的成员都是这支团队的一份子，他们还在享受着胜利的喜悦，等离开派对后，或许还准备再来一场私人的活动。
11:25pm:
在亚马逊的派对上呆了一段时间后，朱莉娅·罗伯茨
坐电梯下楼出了门，不知道是直奔停车场还是去参加其他活动。一位男宾客看着罗伯茨对旁边的女伴说：“长得真好看，有没有？”女伴不开心地“哼”了一声，一拳打在了他手臂上。
11:41pm:
比佛利希尔顿酒店的主宴会厅里，卡米拉·贝勒
看上去十分亮眼，她的礼裙、柔顺的头发和蓝绿色的眼影赢得了宾客们的称赞。
12:10am: 迈克尔·b·乔丹给几个迷路的宾客指了去往华纳派对的路线，然后宾客们回了一句“Wakanda forever!”来表达自己的谢意。
（甭管拿没拿奖，瓦坎达否爱沃就完事儿了）