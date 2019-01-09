时光网讯 近日，国家电影局启用了新版“龙标”（公映许可证），龙标片头的“国家新闻出版广电总局电影局”，已经正式变更为“国家电影局”。新版“龙标”对图案的视觉效果也进行了升级，时长也从5秒缩短成了4秒。

除了“国家新闻出版广电总局电影局”改为了“国家电影局”，时间缩短为4秒以外，新版“龙标”图案伴随有鎏金沙动画效果，而旧版没有；新版“龙标”的图案为浮雕立体效果，而旧版龙标则偏平面，只是带了些光影效果。新版“龙标”底色为暗红，旧版龙标为大红。





在内地公映电影的片头“电影公映许可证”，因其带有红底黄色龙形标识而常被称为“龙标”。根据2017年3月1日起施行的《电影产业促进法》第二十条规定，摄制电影的法人、其他组织应当将取得的电影公映许可证标识置于电影的片头处。