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国家电影局启用新版“龙标”

视觉效果升级 时长从5秒缩短为4秒

2019-01-09 16:03:51 来源：Mtime时光网

国家电影局启用新版“龙标”，备注字样从“国家新闻出版广电总局电影局”正式变更为“国家电影局”，新“龙标”不仅视觉效果升级，时长也从5秒缩短成了4秒。
       时光网讯 近日，国家电影局启用了新版“龙标”（公映许可证），龙标片头的“国家新闻出版广电总局电影局”，已经正式变更为“国家电影局”。新版“龙标”对图案的视觉效果也进行了升级，时长也从5秒缩短成了4秒。

       从2018年12月12日开始，新版“龙标”电影就已经陆续上映，《照相师》为第一部获得新版“龙标”的电影。最近上映的引进片《大黄蜂》公映许可证为“电审特(进)字2019第001号”，并注有“国家电影局 CHINA FILM ADMINISTRATION”字样。此前，公映电影片头“电影公映许可证”中备注字样均为“国家新闻出版广电总局电影局”。


新版“龙标”


旧版“龙标

       除了“国家新闻出版广电总局电影局”改为了“国家电影局”，时间缩短为4秒以外，新版“龙标”图案伴随有鎏金沙动画效果，而旧版没有；新版“龙标”的图案为浮雕立体效果，而旧版龙标则偏平面，只是带了些光影效果。新版“龙标”底色为暗红，旧版龙标为大红。

      在内地公映电影的片头“电影公映许可证”，因其带有红底黄色龙形标识而常被称为“龙标”。根据2017年3月1日起施行的《电影产业促进法》第二十条规定，摄制电影的法人、其他组织应当将取得的电影公映许可证标识置于电影的片头处。

   编辑：YY

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 国家电影局
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