英国电影《宠儿》以12项提名领跑，成为今年“英国奥斯卡”的头号种子选手。







时光网讯 今日，2019年英国电影学院奖公布提名名单。该奖项有“英国奥斯卡”之称，在业界拥有举足轻重的地位。





在此次公布的提名名单中，《波西米亚狂想曲》、《罗马》、《绿皮书》、《宠儿》等刚刚在金球奖上“大杀四方”的佳片们再次受到肯定。其中，英国电影《宠儿》以12项提名领跑，成为今年“英国奥斯卡”的头号种子选手。《波西米亚狂想曲》《登月第一人》《罗马》《一个明星的诞生》分别以7项提名的成绩紧随其后。





去年“英国奥斯卡”的最大赢家为电影《三块广告牌》（9项提名，5项大奖）。今年谁能笑到最后，答案将在2月10日举行颁奖礼上揭晓。





2019年英国电影学院奖提名名单





最佳影片：





















































最佳英国编剧/导演/制片处女作 《叛教》 Daniel Kokotajlo 《野兽》 Michael Pearce＆Lauren Dark 《柬埔寨之春》Chris Kelly 《药片》Leanne Welham＆Sophie Harman 《雷和莉兹》 Richard Billingham＆Jacqui Davies

最佳英国短片 《73 Cows》 《Bachelor, 38》 《The Blue Door》 《The Field》 《Wale》

最佳英国动画短片 《I'm OK》 《Marfa》 《Roughhouse》



