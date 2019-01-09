《黑色灯塔》作为一部律政剧，融入罪案剧模式，增添推理与悬疑设置，并包容青春成长、职场、爱情等元素。





律政题材融入青春悬疑，吴倩杨玏抽丝剥茧追寻真相









编剧导演史赫然曾参与创作《建党伟业》《捕风者》《失眠笔记》《旁观者》等作品，不但涉猎题材广泛，且以强情节快节奏著称。他在现场表示：“希望可以不负众望，排除艰难险阻，把这部戏打造成一部有品质、上乘的精品”。90后人气小花吴倩在剧版《何以笙箫默》《我的奇妙男友》《择天记》《盛唐幻夜》等剧中塑造了多个让观众印象深刻的青春少女角色。在《黑色灯塔》她将扮演阴差阳错进入市中级人民法院的实习生乔诺一角，她没有梦想、不会拒绝人，但在实习中看到法官面对狡猾的罪犯抽丝剥茧揪出真凶的过程后，深深爱上了这个职业，最终立志成为一名优秀的法官。低调实力派青年演员杨玏，曾出演过《大丈夫》《小丈夫》《匆匆那年》等作品，此次饰演头脑清晰、心思缜密、寡言少语的高级检察官李旭尧。郑雅文、代旭则饰演了一对法庭上的死对头——检察官范嘉怡和律师魏宇泰。法院书记员、检察官、律师这些年轻一代的法律从业者们，将在剧中经历一桩桩案件，追寻真相捍卫法律正义。







主创团队合影 主创团队合影





开机仪式到场演员还有钟祺、王泊文，此外还将有李彩桦、汤镇业、高曙光、高晓攀、冯文娟、苏可、李天柱、瑛子、蒋恺、杨凯迪、高远、杜子名、杨雨婷、朱宏嘉、茹萍、林鹏、孙敏、苇菁等人加盟出演重要角色，实力派演员聚集的超强阵容，值得期待！





取材真实案件刻画人性，最高法影视中心全力支持





《黑色灯塔》中的案件取材自社会的真实案件，融入当下最为关注的社会事件和民生问题，如校园霸凌、拐卖妇女、欺诈老人、妨碍公共安全罪等，话题性十足，直击社会痛点与热点，话题与现象背后引发大众对人性的思考，使观众获得共鸣式的体验效应。





剧中还将呈现多场庭审现场的唇枪舌战、正邪之间的黑白较量，这也将是对我国司法体系的一次全面展现，具有一定普法宣传、弘扬社会主义核心价值观的社会意义。最高人民法院影视中心作为联合出品方，将从内容创作、制作生产以及政策审查环节，给予专业建议和权威指导，对本剧进行全方位系统的保驾护航。