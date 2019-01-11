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2019年哪些日本电影值得期待？

日本人拍战国 新海诚推新作

2019-01-11 08:28:21 来源：Mtime时光网

导语

剧场版大爆发

动画撑起半边天（1）

卖情怀&飞月球 国民定番出奇招

动画撑起半边天（2）

新海诚&汤浅政明 原创也有盼头

多种类型有亮点

悬疑/真人漫改/奇幻爱情

名导新作

是枝裕和外语片 山崎贵拍二战

策划/制作：Mtime时光网
2019年，有哪些日本电影值得期待？你希望哪些作品引进内地？
　　时光网特稿 又到了新旧交替、辞旧迎新之时，又到了做来年前瞻的时候。

　　近年来，中日电影交流密切，2018年又达到一个顶峰。2018年合计有15部日本电影引进内地（合拍片不计入在内），超过了2016年的11部，2017年的9部。这15部电影是：

《龙猫》
《名侦探柯南：零之执行人》
《跨越8年的新娘》
《哥斯拉：怪兽行星》
《镰仓物语》
《念念手纪》
《黑子的篮球：终极一战》
《小偷家族》
《生存家族》
《哆啦A梦：大雄的金银岛》
《昼颜》
《玛丽与魔女之花》
《第三度嫌疑人》
《恋爱回旋》
《浪矢解忧杂货店》

　　2019年，日本电影的引进还将继续繁荣。刚一开年，就有两部日本电影将映，分别是《命运之夜——天之杯：恶兆之花》《22年后的自白》

　　前瞻2019年，有哪些日本电影值得期待？你希望哪些作品引进内地？

2018年日本票房冠军《名侦探柯南：零的执行人》

　　2018年，邦画出现了两部“爆款”作品——占据年度票房前两位的《名侦探柯南：零的执行人》《剧场版 紧急救命》。受这两个成功案例的启发，接下来的2019年可以说是“剧场版”的爆发之年。

　　除了《名侦探柯南》《哆啦A梦》《蜡笔小新》《精灵宝可梦》这种每年一部的国民动画剧场版，还出现了“活见久”的剧场版，比如暌违20年后归来的“城市猎人”动画剧场版《城市猎人：新宿 PRIVATE EYES》

　　另外，“海贼王”继2016年《航海王之黄金城》之后，时隔3年推出新作《海贼王：狂热行动》；受到欢迎的“腐系”动画《冰上的尤里》也首次推出剧场版。

　　电视剧剧场版方面，受《剧场版 紧急救命》的鼓舞，2019年即将推出的作品包括《传奇王子 剧场版》《狂赌之渊 剧场版》《行骗天下 剧场版》《大叔的爱 剧场版》，曾被拍成过日剧的池井戸润小说《七个会议》，也将推出电影版。

新海诚《天气之子》

　　2019年的日本影市，依旧靠动画撑起了半边天。除了上述提到的IP动画，还有一些不确定更高、更值得期待的原创，包括“头号种子选手”新海诚新作《天气之子》，鬼才汤浅政明新作《若能和你共乘波浪》（光名字就让人起鸡皮疙瘩了），以及目前信息尚少、但“不明觉厉”的《Hello World》

　　除此之外，日本传统强势的几大电影类型皆有惊喜。

　　悬疑电影方面，王牌IP东野圭吾的新悬疑系列启动，继东野圭吾“神探伽利略”（本名汤川学，福山雅治饰演）系列、“新参者”（本名加贺恭一郎，阿部宽饰演）系列之后， “新HERO”新田浩介通过《假面饭店》正式登场。

　　真人漫改方面，讲述战国历史故事的《王者天下》，超豪华的卡司阵容和罕见的大场面，吊足人胃口，尤其令中国观众好奇，日本人将如何展现中国古代历史？漫改经典之作的续集《浪客剑心4》有望在2019年重启，项目历经坎坷后，有望在来年重步正轨。

《浪客剑心4》有望在今年推出

　　爱情片通常走的是与其他类型“复合”的形式，往年流行过运动爱情片、悬疑爱情片等，而来年，奇幻+爱情成为新潮流。数部奇幻爱情片扎堆出现，奇幻设置也各出奇招，除了穿越、平行世界这些常用梗，还出现了超能力——能看到接近死亡之人身体变透明的能力，和怪病——全身发光的“发光症”。

　　2019年，一波名导也将带来新作。他们本身的名字就是质量的保障，就是影迷买票的动力。

　　其中包括，是枝裕和首部外语片《凯瑟琳的真相》，矢口史靖首部音乐片《与我跳舞》，山崎贵的漫改电影《阿基米德的战争》，岩井俊二日版“之华”《最后一封信》，周防正行暌违5年新作《默片解说员》，等等。他们的影片艺术性更强，因此带有更多的不确定性，成为他们作品魅力来源的一部分。

作者：王小Sa   编辑：飒飒

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 日本电影 2019前瞻 影市前瞻

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