前瞻2019年，有哪些日本电影值得期待？你希望哪些作品引进内地？

























除此之外，日本传统强势的几大电影类型皆有惊喜。













《浪客剑心4》有望在今年推出





爱情片通常走的是与其他类型“复合”的形式，往年流行过运动爱情片、悬疑爱情片等，而来年，奇幻+爱情成为新潮流。数部奇幻爱情片扎堆出现，奇幻设置也各出奇招，除了穿越、平行世界这些常用梗，还出现了超能力——能看到接近死亡之人身体变透明的能力，和怪病——全身发光的“发光症”。





2019年，一波名导也将带来新作。他们本身的名字就是质量的保障，就是影迷买票的动力。



