时光网特稿
又到了新旧交替、辞旧迎新之时，又到了做来年前瞻的时候。
近年来，中日电影交流密切，2018年又达到一个顶峰。2018年合计有15部日本电影引进内地（合拍片不计入在内），超过了2016年的11部，2017年的9部。这15部电影是：
前瞻2019年，有哪些日本电影值得期待？你希望哪些作品引进内地？
电视剧剧场版方面，受《剧场版 紧急救命》
的鼓舞，2019年即将推出的作品包括《传奇王子 剧场版》《狂赌之渊 剧场版》《行骗天下 剧场版》《大叔的爱 剧场版》，曾被拍成过日剧的池井戸润小说《七个会议》
，也将推出电影版。
除此之外，日本传统强势的几大电影类型皆有惊喜。
悬疑电影方面，王牌IP东野圭吾的新悬疑系列启动，继东野圭吾“神探伽利略”（本名汤川学，福山雅治饰演）系列、“新参者”（本名加贺恭一郎，阿部宽饰演）系列之后， “新HERO”新田浩介通过《假面饭店》
正式登场。
真人漫改方面，讲述战国历史故事的《王者天下》
，超豪华的卡司阵容和罕见的大场面，吊足人胃口，尤其令中国观众好奇，日本人将如何展现中国古代历史？漫改经典之作的续集《浪客剑心4》有望在2019年重启，项目历经坎坷后，有望在来年重步正轨。
爱情片通常走的是与其他类型“复合”的形式，往年流行过运动爱情片、悬疑爱情片等，而来年，奇幻+爱情成为新潮流。数部奇幻爱情片扎堆出现，奇幻设置也各出奇招，除了穿越、平行世界这些常用梗，还出现了超能力——能看到接近死亡之人身体变透明的能力，和怪病——全身发光的“发光症”。
2019年，一波名导也将带来新作。他们本身的名字就是质量的保障，就是影迷买票的动力。