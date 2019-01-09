2006年，帕瓦罗蒂在纽约医院发现胰脏有恶性肿瘤。2007年9月6日逝世，享年71岁。

帕瓦罗蒂









《披头士：一周八天》 鲁契亚诺·帕瓦罗蒂是全球知名度最高的男高音歌唱家，被誉为世界三大男高音之一。他的父亲是一名业余男高音歌手，帕瓦罗蒂继承了父亲的好嗓子，据称他出生时的哭声音调颇高，令医生十分惊讶。成年后他一边学习歌唱一边做保险推销员，25岁开始在声乐界崭露头角，逐渐成长为一代歌唱大家。





1996年6月20日，帕瓦罗蒂赞助国际救援组织”战火孤雏“（War Child）为募款与朋友举行“帕瓦罗蒂与朋友－为波斯尼亚儿童”演唱会，筹备建设儿童村的款项，帮助受难的儿童。2006年，帕瓦罗蒂在纽约医院发现胰脏有恶性肿瘤。2007年9月6日逝世，享年71岁。他一生唱片销量过亿，在六十多个国家演出，曾有超过13亿人次的观众现场领略了他的歌喉。



