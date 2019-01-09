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"极速风流"导演将拍帕瓦罗蒂纪录片

"披头士"后霍华德再拍音乐片 有望今年年底上映

2019-01-09 16:29:29 来源：Mtime时光网

2006年，帕瓦罗蒂在纽约医院发现胰脏有恶性肿瘤。2007年9月6日逝世，享年71岁。
帕瓦罗蒂

　　时光网讯 意大利男高音歌唱家帕瓦罗蒂离开我们已经11年了，CBS正在计划拍摄一部关于他的纪录电影，由著名导演朗·霍华德《极速风流》《美丽心灵》）执导，拍摄过程顺利的话影片有望于今年年底之前上映。

《披头士：一周八天》

　　鲁契亚诺·帕瓦罗蒂是全球知名度最高的男高音歌唱家，被誉为世界三大男高音之一。他的父亲是一名业余男高音歌手，帕瓦罗蒂继承了父亲的好嗓子，据称他出生时的哭声音调颇高，令医生十分惊讶。成年后他一边学习歌唱一边做保险推销员，25岁开始在声乐界崭露头角，逐渐成长为一代歌唱大家。

　　1996年6月20日，帕瓦罗蒂赞助国际救援组织”战火孤雏“（War Child）为募款与朋友举行“帕瓦罗蒂与朋友－为波斯尼亚儿童”演唱会，筹备建设儿童村的款项，帮助受难的儿童。2006年，帕瓦罗蒂在纽约医院发现胰脏有恶性肿瘤。2007年9月6日逝世，享年71岁。他一生唱片销量过亿，在六十多个国家演出，曾有超过13亿人次的观众现场领略了他的歌喉。

　　对于好莱坞大导演朗·霍华德对这类题材并不陌生，此前他曾为披头士乐队拍摄过一部名为《披头士：一周八天》的纪录片，影片大获成功，曾提名英国电影学院奖最佳纪录片，这部影片的编剧马克·孟罗也将成为帕瓦罗蒂纪录片的编剧。

   编辑：日灼

关键词： 帕瓦罗蒂 朗·霍华德
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