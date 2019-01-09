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《阿丽塔：战斗天使》内地定档2.22

卡梅隆编剧并监制 国内仅比北美晚一周上映

2019-01-09 17:14:44 来源：Mtime时光网

《阿丽塔：战斗天使》宣布内地定档2月22日上映，比北美档期（2月14日）晚了约一周的时间。
      时光网讯 今日，科幻动作电影《阿丽塔：战斗天使》宣布内地定档2月22日上映。比北美档期（2月14日）晚了约一周的时间。

      《阿丽塔：战斗天使》由詹姆斯·卡梅隆编剧及监制，罗伯特·罗德里格兹执导，根据日本漫画家木城雪户的漫画《铳梦》改编。

     

中文版预告

电影中，在未来的26世纪，医生依德捡到一个半机械少女残躯并为其重塑生命，依德为她取名为阿丽塔。失去记忆的阿丽塔偶然间发现自己拥有超强的战斗能力，之后在接连不断的战斗中迅速成长，并开启探寻身世之谜的史诗级冒险。

   编辑：羊羊

关键词： 阿丽塔：战斗天使 卡梅隆
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