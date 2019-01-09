2019-01-09 17:14:44 来源：Mtime时光网
中文版预告
编辑：羊羊
导演：罗伯特·罗德里..
主演：罗莎·萨拉扎尔
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万瑞斯骑士
2分钟前
主角造型跟真人相差太远，大眼睛特效变化大
Simply的祖上
7分钟前
2019年年度最期待，没有之一！
M_1411101949359147802
28分钟前
期待
摩羯莫诗旎MOMO
29分钟前
下个月22号我一定到 这次我打算看个效果好一点的 因为我愿意为此砸钱
妥啦啦
39分钟前
好消息了
叫我王小胖
50分钟前
期待！
M_1507152315344649058
54分钟前
就看这个
蓝爸爸666
57分钟前
得给那些所谓的贺岁片留一周时间，不过阿丽塔这人物风格，七八成的观众会以为是动画片，到时候又一大批家长带孩子去看的，而且总票房不会高的，六七亿就差不多了。明年上半年进口片只有复联4能爆，其他一律不过十
M_150519203354699510353分钟前
卡神的片子，相信十五亿没问题
时光用户_150077432649543分钟前
坐等打脸
克里斯照破
1小时前
嗷嗷嗷嗷~~~~~~
纸斯芬克斯
为什么不能同步，又是因为翻译字幕配音来不及吗？
Vonge10分钟前
翻译君要过年，年后上班时间晚，哈哈哈
"今日美国"发布一大波好莱坞新片全新物料!
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