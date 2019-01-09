《阿丽塔：战斗天使》由詹姆斯·卡梅隆编剧及监制，罗伯特·罗德里格兹执导，根据日本漫画家木城雪户的漫画《铳梦》改编。

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电影中，在未来的26世纪，医生依德捡到一个半机械少女残躯并为其重塑生命，依德为她取名为阿丽塔。失去记忆的阿丽塔偶然间发现自己拥有超强的战斗能力，之后在接连不断的战斗中迅速成长，并开启探寻身世之谜的史诗级冒险。