在最通俗的比喻中，人生也是场竞速赛。步入中年的韩寒显然拼劲正足，“我真的没有考虑顺应或不顺应时代，我就是想要打败对手。”







韩寒接受时光网专访





“如果一个人37岁还抱着跟他们17岁时一样的观点，说着一样的话，那这个人真的、真的就是傻X本身了。”37岁的韩寒在接受时光网专访时这样说道。





作为一个“上世纪就出道的男人”，韩寒一直是时代的“红人”。不管是年少辍学的选择、冷幽默的小说、针砭时弊的博客，还是票房数字不断攀升的电影，韩寒总能吸引大众的目光。围绕着韩寒的，有追捧，当然也有争议。





曾经有许多人认为韩寒是一个“愤世嫉俗”的少年，并应该一直将这种风格保持下去。转型电影导演的韩寒看似成熟了、圆滑了，有些人失望了：他已不再是当年那个少年？





韩寒自己似乎不太关心这种事情。





“我现在做我自己想做的事情、喜欢的事情，做我自己喜欢的表达，我不违背自己的良心、自己的观点，我觉得这个很正常。不存在说你变了，你变成了自己最讨厌的那个人。你怎么知道我讨厌什么人？”





“有一些导演可能说不在乎其他人的评价，我觉得他们肯定半夜偷偷刷微博搜索自己的名字，或者电影上了以后去豆瓣啊、时光啊、猫眼啊，刷大家的评论。”韩寒不想做这样的导演，“如果要活在他人的评价当中，以他人的评价来指导自己的作品的话，我觉得这样的创作者也实在太弱小了。”







《飞驰人生》片场照





前两年电影行业里的热钱很多，中国流行“跨界”。不管水平如何，只要是名人，似乎都能转行导演。韩寒是那股大潮中出现的新导演之一，但他可不觉得自己是在玩票。





韩寒说他从小喜欢卡梅隆的电影，喜欢写小说时在脑子里“画分镜”，拍电影这件事情他思考了很久。“举凡是之前没有什么想法，不是真的为此准备了很多年的。在前两年资本热潮裹挟下才转型拍出来的作品，基本上都是失败的。”





除了作家和导演的身份，韩寒还是一名职业赛车手。韩寒说在拍电影这件事上，他是用非常简单的赛车手思维考虑问题，“拍得更好，打败更多人。”





电影一直选在春节档上映，也是因为他认为在国产商业片范畴内，这里有最高的竞技水平。





在最通俗的比喻中，人生也是场竞速赛。步入中年的韩寒显然拼劲正足，“我真的没有考虑顺应或不顺应时代，我就是想要打败对手。”