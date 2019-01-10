网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

2019-01-10 08:21:30 来源：Mtime时光网

专访导演韩寒

不考虑顺应时代，就想打败对手

在最通俗的比喻中，人生也是场竞速赛。步入中年的韩寒显然拼劲正足，“我真的没有考虑顺应或不顺应时代，我就是想要打败对手。”
      时光网特稿 2002年，韩寒写了一本小说，名叫《像少年啦飞驰》。这五个字用来形容现在的韩寒特别合适：已经“奔四”的韩寒当然不再是少年，但他身上仍带有少年气。2019年韩寒也确实要飞驰一把，不光因为他是一位知名赛车手，他还要在电影里呈现一段“飞驰人生”。


韩寒接受时光网专访

       “如果一个人37岁还抱着跟他们17岁时一样的观点，说着一样的话，那这个人真的、真的就是傻X本身了。”37岁的韩寒在接受时光网专访时这样说道。

      作为一个“上世纪就出道的男人”，韩寒一直是时代的“红人”。不管是年少辍学的选择、冷幽默的小说、针砭时弊的博客，还是票房数字不断攀升的电影，韩寒总能吸引大众的目光。围绕着韩寒的，有追捧，当然也有争议。

      曾经有许多人认为韩寒是一个“愤世嫉俗”的少年，并应该一直将这种风格保持下去。转型电影导演的韩寒看似成熟了、圆滑了，有些人失望了：他已不再是当年那个少年？

      韩寒自己似乎不太关心这种事情。

      “我现在做我自己想做的事情、喜欢的事情，做我自己喜欢的表达，我不违背自己的良心、自己的观点，我觉得这个很正常。不存在说你变了，你变成了自己最讨厌的那个人。你怎么知道我讨厌什么人？”

      “有一些导演可能说不在乎其他人的评价，我觉得他们肯定半夜偷偷刷微博搜索自己的名字，或者电影上了以后去豆瓣啊、时光啊、猫眼啊，刷大家的评论。”韩寒不想做这样的导演，“如果要活在他人的评价当中，以他人的评价来指导自己的作品的话，我觉得这样的创作者也实在太弱小了。”


《飞驰人生》片场照

      前两年电影行业里的热钱很多，中国流行“跨界”。不管水平如何，只要是名人，似乎都能转行导演。韩寒是那股大潮中出现的新导演之一，但他可不觉得自己是在玩票。

      韩寒说他从小喜欢卡梅隆的电影，喜欢写小说时在脑子里“画分镜”，拍电影这件事情他思考了很久。“举凡是之前没有什么想法，不是真的为此准备了很多年的。在前两年资本热潮裹挟下才转型拍出来的作品，基本上都是失败的。”

      除了作家和导演的身份，韩寒还是一名职业赛车手。韩寒说在拍电影这件事上，他是用非常简单的赛车手思维考虑问题，“拍得更好，打败更多人。”

      电影一直选在春节档上映，也是因为他认为在国产商业片范畴内，这里有最高的竞技水平。

      在最通俗的比喻中，人生也是场竞速赛。步入中年的韩寒显然拼劲正足，“我真的没有考虑顺应或不顺应时代，我就是想要打败对手。”

编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
作者：羊羊 关键词： 飞驰人生 韩寒 关注时光网微信

会员评论 (5)

发表

相关电影/影人

韩寒

韩寒

Han Han

职业：导演 | 演员 | 编剧 | 制作人 | 艺术指导

查看影人作品  >

飞驰人生

飞驰人生 (2019)

0.0

导演：韩寒

主演：沈腾 黄景瑜

在线播放

本周热读

1

"惊奇队长""沙赞""哥斯拉"超多新剧照!

"今日美国"发布一大波好莱坞新片全新物料!

43
外媒《今日美国》一口气发布了来自42部欧美新片的全新剧..
2

第76届金球奖颁奖礼红毯星光熠熠

冰蓝色Gaga超大裙摆抢镜 孕中艾米艳光照人

104
金球奖颁奖礼红毯星光熠熠，冰蓝色Gaga拖着超大号裙摆十..
3

第76届金球奖颁奖典礼精彩瞬间

"橡皮人"贝尔瘦回来了 吴珊卓又领奖又主持

46
第76届金球奖颁奖典礼进行中......
4

嫁了！克拉拉宣布与企业家低调结婚

婚纱写真甜蜜曝光 1月6日在美国办非公开婚礼

24
克拉拉宣布与圈外企业家低调结婚，两人相恋一年感情一直..
5

2019值得关注的艺术电影都在这里

明年"颁奖季"的电影我们都总结好了

时光君特此为你盘点了2019年即将上映的来自全球的艺术电..

查看更多